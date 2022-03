Bitcoin staat er sterk voor na crypto nieuws vanuit Oekraïne

Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, heeft een wet getekend waarmee de deur voor Bitcoin is geopend.

In het verleden stond het Oost-Europese land niet zo open tegenover cryptocurrency. Daar is nu, vermoedelijk mede door de oorlog met Rusland, verandering in gekomen. Volodymyr Zelensky heeft een nieuwe wet getekend waarmee cryptocurrency officieel is gelegaliseerd in het land. Daarmee opent de president de deur om digitale donaties te ontvangen om het land te verdedigen tegen de aanvallen van buurland Rusland.

De ontwikkelingen zorgen voor een stijgende koers van Bitcoin. Het is de derde keer in korte tijd dat cryptocurrency met groot positief nieuws te maken krijgt. Eerder werd bekend dat de Europese Unie positiever staat tegenover crypto. En ongeveer een week geleden tekende de Amerikaanse president Joe Biden nog een wet om te kijken hoe Amerika crypto kan gaan regulieren.

Bitcoin is de afgelopen 24 uur met meer dan 4 procent gestegen op het moment van schrijven. De koerswaarde staat boven de 41.000 dollar op Coindesk. Van een echte doorbraak is nog geen sprake. Ruim een week geleden stond Bitcoin ook op deze waarde en aan het begin van deze maand ook. Daarvoor moet de koers nog veel verder stijgen om echt van een omkeerpunt te spreken. Maar met de ontwikkelingen, dit keer vanuit Oekraïne, staat Bitcoin er sterker voor dan voorheen.