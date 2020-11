Bizar: meer reclame op YouTube zonder inkomsten voor maker - Apparata

YouTube komt met een vervelende nieuwe reclame maatregel, zo is duidelijk geworden in de nieuwe voorwaarden van het bedrijf.

Als je veel op YouTube zit dan ken je het principe. ‘Grote’ YouTube-kanalen hebben reclame voor een video, de kleinere kanalen hebben geen reclames. Een deel van de inkomsten van die reclames komen terecht bij de videomaker. Het grootste deel gaat uiteraard naar YouTube.

Maar er is een nieuwe ontwikkeling gaande. YouTube gaat voortaan ook reclames tonen voor video’s van kleine kanalen. Nu is dat nog niet zo. Het is echter niet dat die kleine kanalen ook maar iets zien van de inkomsten. De volle mep gaat naar YouTube. Slecht nieuws voor de maker, maar ook slecht nieuws voor jij als kijker. Want zo ontkom je er niet aan dat je gebombardeerd wordt met reclame voor video’s op YouTube.

YouTube kent strenge eisen om in aanmerking te komen voor het partner programma. Zo moet je jaarlijks minimaal 4.000 publieke kijkuren op je kanaal hebben. Daarnaast is het hebben van 1.000 abonnees een vereiste. En denk nu niet dat je er dan bent. De inkomsten zijn met zulke lager cijfers marginaal.

De veranderingen beginnen in de Verenigde Staten. Eind 2021 zal de hele wereld te maken krijgen met meer reclame op YouTube.