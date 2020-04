Bizar: smartphone met 144-megapixel camera

Groot, groter, grootst?





Als het gaat om goede camerakwaliteit dan zijn megapixels niet de belangrijkste factor. Sterker nog. Een camera met minder megapixels kan een camera met meer megapixels eenvoudig verslaan. Het is een samenspel van factoren wat een goede foto bepaald.

Xiaomi is blijkbaar niet zo geïnteresseerd in het vinden van die factoren. De Chinese techgigant wil vooral indruk maken met dikke cijfers. Het voelt bijan een beetje Amerikaans aan. Zo waren ze de eerste met een 108-megapixel camera met de Mi Note 10. Kort daarna volgde overigens de Samsung Galaxy S20 Ultra. Niet zo gek, want het is een sensor van Samsung.

Als je dacht dat 108 al niet belachelijk was, dan ken je Xiaomi nog niet. The sky is the limit als we dit nieuwe gerucht mogen geloven. Volgens Sudhansu Ambhore werkt Xiaomi aan een smartphone met een 144-megapixel camera. Ja, dat lees je goed!

Het zou gaan om de Mi 10S Pro of de Mi CC10 Pro. Sudhansu is honderd procent zeker van zijn zaak. Het is afwachten wat Xiaomi ons gaat brengen.