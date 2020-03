Duurste Samsung Galaxy S20 Ultra uitgesteld in Nederland

Samsung stelt de release van de duurste Galaxy S20 Ultra uit in Nederland.





De duurste variant van de reeds onthulde Samsung Galaxy S20 Ultra laat voorlopig nog even op zich wachten in Nederland. Het heeft er alle schijn van dat ook Samsung ontzettend veel last heeft van het coronavirus. Aan de andere kant, het gaat slechts om een heel specifiek model. En nee, dan hebben we het niet over dit bakbeest dat meer kost dan de gemiddelde auto.

Het gaat om de Samsung Galaxy S20 Ultra van 512GB, de crème de la crème, inclusief een gigantisch scherm, een indrukwekkende (doch ietwat matig presterende) camera module en maar liefst 16GB RAM. Meerdere klanten die het toestel hadden besteld zijn vandaag ingelicht over de vertraging.

In eerste instantie zou het toestel samen met de rest van de smartphones in deze serie vanaf 12 maart verstuurt worden. Maar nu blijkt dat de S20 Ultra van 512GB niet op voorraad is via de officiële Samsung site. Het zou komen door productieproblemen, wat suggereert dat de fabriek die de 512GB opslagchips zou moeten maken de laatste tijd stil heeft gelegen. Samsung is daarmee niet de enige smartphone-gigant die last heeft van corona.

Klanten zouden zonder verdere gevolgen hun pre-order mogen annuleren of mogen downgraden naar een variant met minder flashopslag. Voor zover bekend heet alleen Nederland last van de vertraging. De nieuwe releasedatum is 20 mei. Nog even geduld dus!

