Call of Duty seizoen 6 update is enorm, downloaden dus! - Apparata

Zin in een potje? Zorg dat je dan zo snel mogelijk de download van Call of Duty seizoen 6 aanzet.

Moderen tijden brengen ook moderne problemen met zich mee. Als je vroeger een game wilde spelen zette je de PC of console aan en kon beginnen. Tja, dat is nu wel anders. Een goed voorbeeld is Call of Duty: Warzone en Modern Warfare. Als er een grote update is uitgebracht moet je deze zo snel mogelijk downloaden. Als je dit uitstelt heb je er alleen maar jezelf mee. Het installatieproces is altijd een drama.

Door de trage HDD op een Xbox One en een PlayStation 4 is het lang wachten op een installatie. Volgens CharlieIntel is de download van Call of Duty seizoen 6 op de PlayStation 4 ongeveer 19,3 GB groot. Op de Xbox One hebben we het over 22,66 GB. PC-gamers zijn ook aan de beurt met een download grootte van maar liefst 57 GB voor Modern Warfare of 25,5 GB als je alleen Warzone speelt.

Voor multiplayer komen daar nog de Compatibility Pack en Survival Pack bij als je een console hebt. Deze zijn 7,8 GB en 5,8 GB op de PS4 en 8 GB en 5,9 GB op de Xbox One. Nog niet de update voor Call of Duty seizoen 6 binnengehaald? Je hebt zojuist gelezen waarom je nú die update moet binnenhalen om vanavond lekker te kunnen gamen!