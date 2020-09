Call of Duty: Warzone - Metro is een briljante feature (video) - Apparata

Twee redenen waarom het nieuwe Call of Duty Warzone Metro systeem briljant is. En één reden waarom misschien niet…

Call of Duty: Warzone is waarschijnlijk de meest populaire battle royale-game van het moment. Dat zal mede te maken hebben door de prachtige graphics, verslavende gameplay en unieke gameplay mechanieken zoals de Gulag. Daar komt nu nog een reden bij, namelijk het nieuwe Metro systeem. En er zijn twee reden waarom de toevoeging van het ondergrondse transport systeem briljant is.

Hoe werkt de Call of Duty: Warzone Metro?

Met de release van seizoen 6 van Call of Duty: Warzone werden treinen geïntroduceerd. De loot trains waren een manier van transport, een focuspunt voor loot en een leuke nieuwe toevoeging aan de ‘flow’ van de game. Nu komt daar het Verdansk Subway System bij, ofwel de Metro.

De Warzone Metro rijdt autonoom door de map en stopt op verschillende stations. De metro bevat wat loot en ook de stations zijn rijk aan gear. Mocht een station buiten de leefbare cirkel vallen, dan rijdt de trein verder naar het dichtstbijzijnde, veilige punt. Maar er is één catch: je mag niet vechten aan boord van de metro!

Peace zone

De Metro in Warzone is dus eigenlijk een peace zone, maar wat houdt dat in? Spelers kúnnen in principe gewoon vechten in de trein; wapens worden niet geblokkeerd. Maar zodra er op een traject óf op een aankomende station geschoten, gemept of opgeblazen wordt, stopt de trein.

Het idee van Activision is dat het Warzone metrosysteem een plek is waar spelers even tot rust kunnen komen. Je kunt er snel je wapens herladen, bepantsering repareren of items uitwisselen met je squad.

Fast travel

Zoals de trein is ook de Metro in Warzone een snelle manier om door Verdansk te bewegen. Zeker wanneer je vlucht voor de cirkel of snel een Contract moet voltooien, is de Metro ideaal.

Maar… enkele reis naar hinderlaag-city

Maar vergeet niet dat de afgesloten tunnels en stations een walhalla zijn voor hinderlagen. Activision zegt het zelf in de aankondigingsblogpost het beste:

Ambush! Vanwege de potentieel stevige impact van dit fast travel systeem, moet je je vijanden het niet gratis laten gebruiken. Als je vermoedt dat een vijandige squad ondergronds wil reizen, zet dan wat vallen op in de trappenhuizen of omringende ingangen.

De nieuwe Warzone Metro kan dus een vloek en een zegen zijn. Hoe dan ook, het geeft de game wederom een extra laag. Call of Duty: Warzone seizoen 6 inclusief de metro lanceert op 29 september.

