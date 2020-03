Call of Duty: Warzone blaast alle concurrentie omver

Call of Duty: Modern Warfare's Warzone laat de concurrentie ver achter zich; een verrekijker is nodig om ze nog te zien.





Eergisteren dropte de nieuwste toevoeging aan het Call of Duty-universum, de gratis battle royale variant van Modern Warfare genaamd Warzone. Deze modus blijkt (niet geheel onverwacht) ontzettend populair te zijn; veel populairder dan alle tegenhangers.

De game meldt namelijk op Twitter dat er maar liefst 6 miljoen spelers waren binnen de eerste 24 uur. Het is gratis, het is Call of Duty dus iedereen die interesse heeft gaat het ongetwijfeld proberen. De nummers reflecteren dus niet per se hoe populair de game is, maar het geeft zeker een indicatie. Alle concurrentie moest het namelijk met minder doen.

Vergelijk die 6 miljoen bijvoorbeeld met Apex Legends, een game die in de boeken gaat als ‘smash hit’. Niemand had van de game gehoord en binnen een dag speelde iedereen het. Nouja, zo leek het wat volgens verschillende bronnen trok deze superieure battle royale binnen 24 uur zo’n 2,5 miljoen spelers.

Ook cultureel fenomeen Fortnite zou niet op hebben kunnen boksen tegen deze cijfers, al weten we dat niet zeker.. Epic maakt namelijk geen cijfers bekend (tenzij het ze uit komt) dus we weten alleen dat er na twee weken 10 miljoen mensen speelden. Na 6 weken was dat aantal pas verdubbeld dus het is aannemelijk dat er echt geen 6 miljoen in de eerste dag binnengehaald zijn.

De originele battle royale, PUBG, past nauwelijks in dit rijtje thuis. De pionier wist in zijn piek 3 miljoen gelijktijdige spelers binnen te halen, zo’n driekwart jaar na de initiële launch.

Al met al is het daarentegen niet honderd procent eerlijk om de grote jongens te vergelijken. Van alle titels in dit rijtje is alleen Call of Duty een gevestigde franchise. Sterker nog, CoD staat in de top 5 meest lucratieve gaming franchises ooit. Met andere woorden: de game had al een hele lading fans voordat ze wisten wat de game überhaupt was!