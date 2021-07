Cardano hard op weg om een ‘mainstream’ crypto te worden!

De cryptomunt Cardano is bezig om mainstream geaccepteerd te worden volgens een grote Amerikaanse financiële dienstverlener.

Een portfoliostrateeg van de Amerikaanse financiële dienstverlener Morningstar zegt dat Cardano, naast Bitcoin en Ether, een mainstream cryptocurrency zou kunnen worden. De munt heeft de potentie om één van de drie grote digitale munten te worden.

Cardano mainstream crypto

De portfoliostrateeg die bij Morningstar werkt heet Amy Arnott en deelde afgelopen week haar visie op de cryptoregulering, Ether en Cardano in een interview met de Insider. Het is volgens de strateeg lastig om een geschikte prijs te bepalen voor crypto’s. Dit omdat deze munten geen geld genereren. Vervolgens legde ze uit dat Ether tot op zekere hoogte een ingebouwde prijs heeft. Dit omdat het wordt gebruikt om gedecentraliseerde financiële (defi) transacties aan te sturen en non-fungible tokens (NFT’s) te ondersteunen.

Arnott is van mening dat Cardano (ADA) een veelbelovende cryptocurrency is. Die mogelijk Bitcoin en Ether zou kunnen verenigen om een ​​”grote drie” van reguliere cryptocurrencies te vormen. Ze legde uit: Cardano is vergelijkbaar met Ethereum, omdat het een protocol is met veel potentiële technische toepassingen. Er is veel enthousiasme over Cardano, en ook over verschillende stablecoins.

Adoptie

Arnott ging ook in op de institutionele adoptie van cryptocurrencies. Het interessante hiervan is dat wat het afgelopen jaar is gebeurd: dat institutionele beleggers veel meer cryptocurrencies zijn gaan adopteren en ze als een investeringsmiddel zijn gaan beschouwen. Naarmate die trend zich voortzet, zullen we zien dat andere cryptocurrencies meer mainstream worden. Cardano neemt hierin het voortouw.

Regelgevingsrisico is wel een groot probleem zegt ze vervolgens. Dat was ook de drijvende factor achter veel van de volatiliteit van de afgelopen maanden. Als regeringen over de hele wereld crypto in het algemeen, of enkele munten in het bijzonder, zouden beperken, zou dat een groot minpunt zijn.