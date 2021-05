Cardano: die andere crypto die keihard stijgt - Apparata

Cardano is die andere crypto die snel stijgt! Waarom en wat kan deze digitale munt, lees het hier.

Verleden week gaat de boeken in als een weerbarstige week op de cryptobeurzen. Alle digitale munten tuimelde naar beneden. Bitcoin verloor zelfs een kwart van de waarde, maar er komt weer een opmars. Dat kan niet anders. De afgelopen maanden stonden voor de ‘crash’ in het teken van een ongehoorde stijging van de munten, waaronder Cardano.

Cardano

De waarde van Cardano, ook wel bekend als ADA, is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. De munt staat nu ongeveer op 1,60 dollar. Het steeg lekker mee in de opwaartse trend van de afgelopen maanden, maar heeft ook een aantal keer goede klappen gehad.

Cardano is qua crypto-grootte momenteel nummer vijf. De marktkapitalisatie is bijna 48 miljard dollar en je kunt de munt in het rijtje plaatsen bij Bitcoin, Ripple en Binance Coin. De naam komt van de wiskundige Gerolamo Cardano en dat heeft een reden. De crypto is gebaseerd op wiskundige formules en dat is ook gecheckt en bewezen.

Doel van Cardano

De munt is opgericht door IOHK (Input Output Hong Kong) en heeft de blockchaintechnologie ontwikkeld. Het bedrijf is in 2015 opgericht door Jeremy Wood en Charles Hoskinson. Cardano heeft als doel: ‘Making the world better for all’. Met die eerder genoemde wiskundige formules combineert Cardano de voordelen van andere crypto’s en voegt deze samen. Denk bij de voordelen vooral aan de veilige opslag, zoals bij Bitcoin of de lage transactiekosten bij LiteCoin.

De munt bestaat uit twee blockchain- lagen. De een zorgt ervoor dat alle transacties worden opgeslagen, de ander zorgt ervoor dat alle transacties worden gescheiden door logica. Een andere uniek aspect is dat er bij Cardano geen munten ‘gemind’ hoeven te worden. Dat maakt de munt een stuk duurzamer dan bijvoorbeeld Bitcoin.

Of je moet investeren in deze digitale munt, dat is aan jou. De munt heeft wel een goed uitgangspunt en is de afgelopen tijd behoorlijk populair geworden.