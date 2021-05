Het onvermijdelijke herstel van Bitcoin - Apparata

Er was een Bitcoin bloedbad afgelopen week: de koers is gigantisch naar beneden gegaan. Maar het onvermijdelijke herstel komt er aan.

Afgelopen woensdag was het een bloedbad op de cryptobeurzen. Wat eerst leek op een gebruikelijke scherpe correctie in de cryptomarkt, veranderde in een minder gebruikelijke ‘flitscrash’. Dit werd gekenmerkt door een uitval van een beurs en een scherpe rebound. Afgelopen maanden waren de crypto’s, en met name Bitcoin, bezig met een opmars. Veel nieuwe investeerders zijn toen ingestapt in de ‘rollercoaster’ dat het nu is.

Nieuwe investeerders

“Dit zal erg ongemakkelijk aanvoelen voor veel handelaren en investeerders die nieuw zijn in dit hoge volatiele deel van de markt en terecht hebben we gezien dat in korte tijd veel hogere hefboomposities werden geliquideerd”, aldus Jeffery Wang, hoofd bij de Amber Group.

De komende dagen, en weken, zullen van belang zijn om te zien hoe het algemeen sentiment zich gaat ontwikkelen. We schreven eerder wat de rally naar beneden (mede) heeft veroorzaakt. Wat we veel gezien hebben de laatste weken, is dat handelaren de mogelijkheid wilde hebben om lager in te kopen. Nou die kans is gekomen. Kopen in de dip, noemen ze dat. Maar is de bodem bereikt? Dat is altijd de vraag.

Het herstel van Bitcoin

Het herstel van Bitcoin en andere crypto’s komt eraan. De afgelopen dagen zijn echter grote liquidaties waargenomen: heel veel mensen hebben veel digitale munten verkocht. Volgens Ju Ki-young, CEO van crypto-analyseprovider CryptoQuant, moeten mensen ook wachten tot de grote jongens de stortingen stoppen voor verkoop. ‘Probeer geen held te zijn die de bodem vangt’, zei hij. “Wees veilig.”

“Maar bovenal bewijzen deze onmiskenbaar grote correcties en de correcties ervoor dat de cryptomarkt veerkrachtig is, dat het een spel op de lange termijn is dat niet geschikt is voor mensen met een zwakke hand”, zegt Antoni Trenchev, medeoprichter en directeur de grote crypto-geldschieter Nexo.

We kunnen concluderen dat de crypto’s een crash hebben gehad, maar dat ze niet weg te denken zijn. Hoe lang het herstel zal duren en of de bodem bereikt is, dat is kijken in de toekomst. En helaas kunnen we dat niet, maar dat er een herstel komt dat staat vast. Bitcoin zelf staat vandaag alweer in een klein plusje. Zelfs Musk is weer een soort van positief over de munt.