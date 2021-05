De echte reden waarom Bitcoin gecrasht is - Apparata

Niet papa Musk, maar een ontwikkeling in China zorgt voor de ongekende Bitcoin-crash die momenteel plaatsvindt.

De afgelopen maanden was het praktisch onmogelijk om geld te verliezen met het verhandelen van cryptocurrency. Daar kwam de afgelopen dagen plotseling verandering in. Bitcoin drijf de volledige crypto-markt en als Bitcoin gaat, gaat de rest ook. Dat gebeurde ogenschijnlijk zomaar, of eventueel door Elon Musk’s twijfelachtige gedrag. Maar er zit een hele andere concrete reden achter.

Waarom Bitcoin kelderde: China

Het was niet crypto-grootvader Elon Musk en zijn wel heel verdachte pump-en-dump-gedrag. Het was China dat de recente Bitcoin-crash veroorzaakte, zo stelt CNBC. De Chinese overheid is historisch gezien tegen de gedecentraliseerde valuta. Sterker nog, maandag maakte het land enige vorm van handelen in crypto grofweg illegaal.

Met bijna 20% van de wereldbevolking heeft het land een ongekende impact op de wereldwijde koersen. Nu financiële instituten, bedrijven en handelsplatformen niet meer mogen handelen in cryptocurrency, popt de bubbel plotseling.

Op het moment van schrijven is Bitcoin door het toedoen van China nog zo’n $36.000 waard. Een week geleden zaten we nog op $57.000 per eenheid. De markt lijkt een beetje te stabiliseren, maar eerder vandaag tikte Bitcoin nog onder de $30k aan. Kortom, gigantische panieken bij veel handelaren en een gigantische crash als gevolg.

Dit is de zoveelste klap voor cryptocurrency in het algemeen. Veel handelaren zetten vraagtekens bij de macht die individuen als Musk hebben. Tegelijkertijd spreken overheden als China zich uit tegen het concept. De grote euforie van de afgelopen maanden is daarmee wel weer afgelopen. Het gaat vermoedelijk weer ontzettend lang duren voordat de markt zich weer herstelt. Aan de andere kant, alles is nu wel in de uitverkoop!