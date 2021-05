Musk tweet één woord over Bitcoin en de koers tuimelt naar beneden! - Apparata

Dit weekend heeft Musk met één woord in een tweet de koers van Bitcoin eigenhandig naar beneden gebracht.

Musk heeft met Tesla voor $1,5 miljard aan Bitcoins gekocht. Dat was in de tijd dat hij nog groot voorstander was van de munt. In de tussentijd is daar verandering in gekomen. Hij is van mening dat het minen en de transacties teveel energie opslurpen. Daarom support hij nu Dogecoin. Maar Tesla zit nog wel op die berg Bitcoins.

Musk hint op verkoop, koers Bitcoin naar beneden

Musk heeft zelf dit vuurtje opgestookt. Hij reageerde namelijk op een Tweet van een cryptoanalist. Hierin staat: “Bitcoiners gaan zichzelf het volgende kwartaal een klap geven als ze ontdekken dat Tesla de rest van hun Bitcoin-bezit heeft gedumpt. Met de hoeveelheid haat die Elon Musk krijgt, zou ik het hem niet kwalijk nemen.” Musk reageerde hier snel op met: “Inderdaad.”

Indeed — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

Dit veroorzaakte veel commotie, zoveel zelfs dat de koers van de crypto naar beneden ging. En aanzienlijk ook. Musk realiseerde dat snel en kwam met een ander statement.

Tesla en Bitcoin

Dit weekend was er dus veel rumoer over dat Tesla zijn Bitcoins zou hebben verkocht. Dat is niet waar, althans dat zegt Musk. Hij twittert er natuurlijk al veel op los, maar dit weekend ging het door het dak. Hij raakte in een intens debat met de Bitcoin- gemeenschap. Onderwerp van gesprek was dat Tesla het accepteren van Bitcoin voor betalingen heeft opgeschort vanwege milieuproblemen. Dit veroorzaakte eerder al een prijsval van Bitcoin.

Elon Musk zegt dus dat Tesla zijn Bitcoins niet heeft verkocht. Of van plan is om in de toekomst te verkopen. En om een einde te maken aan alle speculatie, bevestigde Musk dat vanochtend. Hij schreef: “Om speculatie te verduidelijken: Tesla heeft geen Bitcoin verkocht.”

To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2021

Dat is duidelijk taal. Maar het kwaad is al geschied, de koers van Bitcoin is nog steeds naar beneden. Overigens, alle digitale munten staan in het rood. Het is maar de vraag of dit alles echt het effect is van de Tweets van Musk.