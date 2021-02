Waarom neemt Carl Pei's Nothing het mislukte Essential over? - Apparata

OnePlus-oprichter Carl Pei neemt met zijn bedrijf Nothing de mislukte smartphone-maker Essential over. Wat betekent te transfer?

De mysterieuze lancering van Nothing door OnePlus-oprichter Carl Pei wordt nog een stukje mysterieuzer met de overname van Essential. Het smartphone-merk van Android-bedenker Andy Rubin begon veelbelovend. Al snel werd het bedrijf daarentegen te koop gezet en er werd een soort van doorstart gemaakt. Na jaren van stilte spot 9to5google nu dat Essential naar Carl Pei’s bedrijf gaat.

Nothing Essential

De woordgrap loopt uit de hand nu blijkt dat Nothing de essentie van Essential heeft overgenomen. Daarmee maakt Pei’s bedrijf naast wat mysterieuze oortjes eigenlijk Nothing Essential, niets belangrijks.

Wat de overname precies betekent, is onduidelijk. Het gelinkte medium spotte in een Britse databank over intellectueel eigendom de transfer van Essential’s merknaam, diens logo’s en alle handelsnamen naar Nothing. De overname werd niet bekendgemaakt door een van de twee bedrijven; de transfer vond op 6 januari jongstleden plaats.

Dat maakt het geheel alleen maar mysterieuzer. We weten namelijk totaal niet wat het hele stilzwijgen rondom Nothing betekent. Het zou kunnen dat de overname van Essential signaleert dat Pei smartphones wil gaan maken. En inderdaad, de jonge entrepreneur is al een goed deel van zijn carrière bezig met smartphones, voornamelijk met OnePlus.

Maar of Essential hetzelfde kan bereiken als OnePlus moet nog blijken. Rubin’s geesteskind maakte slechts één smartphone, de Essential Phone, waarna het bedrijf werd opgeheven. Uiteindelijk wist Essential niet te concurreren in de overvolle smartphone-markt. Mogelijk moet de overname Nothing helpen om één algeheel ecosysteem te maken met onderling gekoppelde apparaten. Als de daadwerkelijke aankondiging ooit zal plaatsvinden, weten we hopelijk meer.