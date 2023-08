ChatGPT ontwikkelaar OpenAI mogelijk volgend jaar al bankroet

Het is normaal voor een nieuw bedrijf om de eerste jaren in het rood te staan. Maar in Silicon Valley is miljarden verbrassen domweg de norm. Uber is al jaren een bekende naam, maar boekte deze maand voor het eerst in de geschiedenis een bescheiden winst. Dus wat is er aan de hand bij OpenAI? Zo schokkend kan het allemaal niet zijn toch?

Dagelijkse operationele kosten voor ChatGPT: 700.000,- dollar

Jawel, OpenAI moet om slechts één (maar weliswaar veruit de grootste) van haar diensten draaiende houden elke dag bijna drie kwart van een miljoen de ovens in scheppen. De enige reden dat het bedrijf nog niet in vlammen is op gegaan, is vanwege een geldinfuus van Microsoft ter waarde van 10 miljard dollar.

Dat blijkt uit een rapportage van Analytics India Magazine. De inkomsten uit GPT-3 en GPT-4 zijn in de verste verte niet in staat om de uitgaven van het bedrijf uit te balanceren. Het lijkt er niet op dat die inkomsten de komende tijd rap zullen stijgen. De gebruikersaantallen voor de producten van OpenAI lopen alleen maar terug.

Ook professionele gebruikers lopen weg

Niet alleen het feit dat er momenteel een stuk minder huiswerk is wat studenten willen uitbesteden speelt ChatGPT parten. Ook onder de professionele gebruikers lopen de inkomsten terug. OpenAI wil dat professionele gebruikers flink betalen voor hun diensten. Daardoor kiezen steeds meer gebruikers er voor om hun eigen “AI” API te ontwikkelen. Waar de site van OpenAI in mei nog 1.9 miljard keer werd bezocht, was dat afgelopen maand nog “maar” anderhalf miljard keer.

Een onzekere toekomst

Het monetariseren van haar diensten heeft OpenAI zeker aardig wat geld opgeleverd. Volgens intern rekenwerk gaat het bedrijf dit jaar 200 miljoen dollar binnen zien komen. In 2024 moet dat volgens OpenAI CEO Sam Altman een miljard zijn, iets wat gezien de huidige trend vrij onwaarschijnlijk is. Maar een bedrijf hoeft niet winstgevend te zijn om geld te verdienen voor de investeerders. Voor de meeste start-ups is niet winstgevendheid, maar opgekocht worden door een groter bedrijf het einddoel. Gezien de enorme kosten is het maar de vraag of bijvoorbeeld een Microsoft, dat wel wil.

Groei is überhaupt een lastige zaak voor AI bedrijven gezien het huidige chip tekort. Daar komt nog eens bij dat Elon met zijn vooralsnog hypothetische “Truth GPT” direct de concurrentie aan wil gaan. Musk heeft al zo’n schamele 10.000 Nvidia GPU’s aangeschaft voor het project, wat het tekort alleen maar opdrijft. Altman heeft al gezegd dat het tekort er toe heeft geleid dat OpenAI momenteel niet in staat is om nieuwere versies van hun producten te ontwikkelen. Dus tenzij er een geldschieter komt lijkt het er op dat volgend jaar nog wel eens het laatste jaar zou kunnen zijn voor “AI” pionier OpenAI.

Steeds meer onvrede over data scrapen voor “AI”

Er zijn nog meer donkere wolken aan de hemel in “AI” land. Steeds meer partijen trekken een streep in het zand waar het gaat om het verzamelen van trainingsdata voor “AI”. Zo voorzien kunstenaars hun werken van een filter die ze onbruikbaar moet maken voor “AI”. Daarnaast lopen er een aantal rechtszaken specifiek over dit onderwerp. Nu doet ook The New York Times een poging hun intellectuele eigendommen veilig te stellen.

De krant heeft het gebruik van hun publicaties voor het trainen van “AI” opgenomen in de voorwaarden voor gebruik van hun website. Zonder uitdrukkelijke toestemming is dergelijk gebruik voortaan niet meer toegestaan. Nu is het regelmatig goed te bewijzen dat een “AI” van een bepaalde bron gebruik heeft gemaakt, dat is zeker niet altijd het geval. Er wordt dan ook al gekscherend gesteld dat dit de bedrijfsvariant is van al die boomers die een paar jaar geleden dachten dat je met een post Facebook er van kon verhinderen je data te jatten.

Zonder een wettelijke verplichting om trainingsdata openbaar te maken blijft het vooralsnog vooral symboolpolitiek. Maar het is wel een teken aan de wand dat er steeds meer weerstand op gang komt betreffende de manier waarop “AI” ontwikkelaars met gegevens omgaan. Wanneer de wet de technologische ontwikkelingen heeft bijgehaald, kan het niet anders dan dat er voorzieningen zijn voor zogenaamde kunstmatige intelligenties.