Check hier de laatste Samsung S22 geruchten!

Het nieuwe vlaggenschip van Samsung komt eraan. Lees hier de laatste geruchten over de Samsung S22 van de technologiegigant.

De S22 is het vlaggenschip van Samsung. En daarom heel belangrijk voor het bedrijf. Het is één van de concurrenten van de iPhone en daarom zit het toestel altijd stampvol nieuwe technologie. Er is afgelopen tijd veel bekend geworden. Wij hebben de laatste geruchten over de Samsung S22 voor je op een rijtje gezet.

De prijs

Wij Nederlanders kijken altijd naar de prijs. Best logisch, de prijzen van smartphones zijn niet mis. Voor een dergelijk groot geldbedrag wil je natuurlijk wel wat hebben. De S22 zal vermoedelijk minder gaan kosten dan de S20. Die was te duur en daarom kochten veel mensen het apparaat niet en gingen shoppen bij de concurrentie. De S21 was daarom betaalbaarder. We vermoeden dat de prijs van de S22 gelijk blijft met die van de voorganger.

Modellen

Marketingtechnisch is het verstandig om de topmodellen verschillende varianten mee te geven. Hierdoor verschillen de prijzen, zodat je meer klanten kunt trekken. Dat zal Samsung dan ook doen bij de S22. Het is waarschijnlijk dat we een basis S22 zullen zien, samen met een geüpgradede S22 Plus en een S22 Ultra-model aan de top van het assortiment met de beste specificaties. En de hoogste prijs die daarbij hoort. Voor degenen met een bescheidener budget is het mogelijk dat het bedrijf ook een nog betaalbare Galaxy S22 FE zal maken, hoewel deze niet direct zal worden gelanceerd. We verwachten de S22 FE zoals gebruikelijk later in het lanceringsjaar.

Camera

Een niet weg te denken functie tegenwoordig: de camera. We schieten wat af met onze smartphones. Daarom is het belangrijk dat er een topcamera in zit. En dat zal zo zijn, geruchten suggereren dat de S22 opwindende camera-upgrades zal hebben. Dat is goed om te horen, want de camera van de S21 Ultra is goed, maar was geen grote upgrade ten opzichte van zijn voorganger.

Sommige analisten vermoeden dat het de eerste Samsung-telefoon zal zijn met een resolutie van maar liefst 200 megapixels, gebaseerd op een teaser-tweet van Samsung’s eigen Exynos-account. Dat zou een grote upgrade zijn ten opzichte van de al goed gevulde 108-megapixel S21 Ultra en zou theoretisch scherpere ingezoomde beelden mogelijk maken. En over zoom gesproken, het gerucht gaat dat de S22 Ultra ook een continue optische zoom heeft, in plaats van simpelweg 3x of 10x optische zoomlenzen te hebben ingesteld om tussen te schakelen.

Lanceringsdatum

Spannend nieuws dus allemaal, maar wanneer komt hij? Het bedrijf lanceerde vroeger altijd zijn S- telefoons in maart. Maar de S21 kwam in januari. Afgaande dat Samsung 12 maanden voor een cyclus hanteert zou de S22 in januari 2022 moeten komen. Maar het zou ook maar zo kunnen dat het bedrijf weer terugkeert naar maart. Dit omdat er nog altijd een chip- tekort is en de pandemie ook niet over is waardoor mensen toch iets terughoudender zijn.