Cijfers STAR laten verhoging zien van het aantal ongevallen met e-bike

In 2022 zijn er bij minstens 578 ongevallen in het verkeer minstens één dodelijk slachtoffer gevallen. Dit was in 2019 nog 522. Niet alleen de cijfers met een dodelijk slachtoffer is in de afgelopen jaren gestegen. Ook het aantal ongevallen met minstens één gewonde. Waar dit in 2019 nog 18.298 slachtoffers waren, zijn dit er in 2022 meer dan 21 duizend. Het zijn vooral de vijftigplussers die betrokken raken bij een verkeersongeval met een e-bike.

Waarom stijgt het aantal verkeersongevallen?

De stijging van het aantal verkeersongevallen is vooral te wijten aan de toenemende drukte in het verkeer. ‘Nieuwe’ vervoersmiddelen zoals de elektrische fiets, speed pedelecs en fatbikes zorgen voor een nieuw straatbeeld. Daarnaast is ook de inrichting van de wegen en fietspaden niet optimaal. Gemeenten en provincies worden opgeroepen om de wegen aan te passen aan het nieuwe straatbeeld met de ‘nieuwe’ vervoersmiddelen.

Meer weten over een elektrische fiets en waar je rekening mee moet houden bij het aanschaffen van een e-bike?

Tips om veilig de weg op te gaan met je e-bike

De snelheid, het optrekken en het tot stilstand komen kan even wennen zijn wanneer je besluit de weg op te gaan met je (nieuwe) elektrische fiets. Zeker als je je snel wilt verplaatsen naar je werk of school kan de snelheid van je elektrische fiets hoog zijn. In de stad is 25 kilometer per uur een hoge snelheid. Niet alleen voor jou, maar ook voor andere weggebruikers. Wij geven je hieronder tips om veilig de weg op te gaan met je e-bike

Leer je e-bike kennen. Probeer eerst een aantal keren het optrekken en tot stilstand komen uit op bijvoorbeeld een parkeerplaats of industrieterein.

Overweeg een helm aan te schaffen. In Nederland is het dragen van een helm tot op heden niet verplicht. Toch is het handig er één aan te schaffen. Een fietshelm verkleint het risico op hersenletsel.

Wil je fietsers inhalen? Laat jezelf horen door middel van je bel.