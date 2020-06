Wint crypto-influencer Craig Wright 5 miljard met een iPhone?

Faketoshi Craig Wright grijpt de iPhone om 5 miljard te winnen, hij vergeet 1 ding…

Wie de Bitcoin een beetje volgt kan niet om het begrip Satoshi Nakamoto heen. Deze figuur (of figuren) heeft de Bitcoin uitgevonden, maar niemand heeft zijn identiteit kunnen achterhalen. Er zijn veel mensen die claimen dat zij ‘de’ Satoshi Nakamoto zijn. Craig Wright, nu initiatiefnemer van Bitcoin Satoshi’s Vision (BSV) is wellicht de meest vasthoudende. Hij is verwikkeld in een bizar verhaal en beroept zich op de iPhone. Hij maakt echter een cruciale fout.

Craig Wright: Satoshi Nakamoto of niet?

Craig Wright claimt al jaren dat hij de uitvinder van de Bitcoin is en schuil gaat achter het fenomeen Satoshi Nakamoto. Hij heeft tot nu toe steeds het benodigde bewijs niet geleverd en daarom twijfelt haast iedereen aan zijn bewering. Zijn weinig flatteuze bijnaam luidt inmiddels dan ook ‘Faketoshi’.

Toch is het te makkelijk om Wright als een ‘gekkie’ weg te zetten. De man is namelijk miljardair en is bijzonder actief in de Bitcoin-markt, tegenwoordig als initiatiefnemer van Bitcoin SV (BSV). Er zijn dan ook veel mensen die geloven dat hij wel Satoshi is. Een aantal van hen zijn nabestaanden van David Kleiman. Volgens hen hebben de in 2013 overleden computer-expert Kleiman en Wright samen de Bitcoin bedacht, maar heeft Wright na het overlijden van Kleiman zijn aandeel in een trust met 1,1 miljoen Bitcoin achterover gedrukt. Wright wringt zich in allerlei bochten om onder die betaling uit te komen.

Wright maakt een cruciale fout

De rechtszaak sleept zich al tijden voort, maar nu heeft een forensisch bureau een bijzondere vondst gedaan. Zij hebben, zo chique als dat in Amerika gaat, direct de geheime processtukken maar gepubliceerd op Twitter om aan te tonen hoe belachelijk het verweer van Wright is. Die stukken kun je hier bekijken.

self professed #Satoshi – inventor of Bitcoin – gives evidence in Florida court that he used an 📱iPhone in 2006. the first model was commercially released at the end of June 2007 🤔 pic.twitter.com/D8syAqiNlU — AFENTIS FORENSICS (@afentis) June 5, 2020

In een redelijk technisch verhaal gaat het op een zeker moment over de smartphones die Wright in 2006 gebruikte. Hij vertelt daarin dat hij in 2006 één week een iPhone had. Na die week zou hij het toestel letterlijk kapot geslagen hebben. De Apple-kenner weet nu dat Wright een cruciale fout maakt. De iPhone werd namelijk pas in juni 2007 gelanceerd. Zijn tegenstanders, waarvan hij er genoeg heeft, reageren, zoals verwacht, cynisch. Zij claimen dat Wright binnenkort bekend zal maken dat hij ook de man ‘achter’ Steve Jobs was. Toch is de uitspraak in deze zaak van belang. Als ‘Satoshi’ zijn cryptomunten zou kunnen bewegen heeft dit grote gevolgen op de koers. Dat konden we vorige maand al zien.

Hoeveel is 1,1 miljoen Bitcoin eigenlijk waard?

Als we de live cryptokoersen, die ik vandaag om 17.05 uur vastlegde, erbij pakken, zien we de koers van de Bitcoin. Deze bedraagt $ 9.677,48 en beweegt, net als de markt, licht negatief.

Zoals je ziet is ook de cryptomunt van Craig Wright vandaag minder gunstig gestemd. Tegen de huidige koers zou het vermogen van Wright en Kleiman dus zo’n 9,3 miljard euro bedragen, waar de erven Kleiman de helft van opeisen. Iets zegt me dat die procedure nog wel even zal duren.