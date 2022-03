Criminele drones bestaan echt

Drones worden ingezet voor criminele activiteiten en we kunnen er weinig aan doen. Lees hier hoe ze gebruikt worden.

Drones zijn natuurlijk harstikke vet. Bijvoorbeeld voor het filmen als je een autoritje maakt. Maar deze vrij nieuwe technologie wordt ook gebruikt voor foute bedoelingen. Bijvoorbeeld om allerlei illegale producten de gevangenis in te smokkelen. De overheid weet dit al lang, maar kan het nauwelijks tegengaan.

Criminele drones

Alle gevangenissen in ons land hebben last van deze drones. Alle locaties hebben ‘in meer of mindere mate last’ van smokkelpogingen met drones. Het is een groot probleem, want criminelen kunnen hierdoor hun activiteiten doorzetten. Denk aan een telefoon waarmee contact gelegd kan worden met de buitenwereld. Ook worden wapens naar binnen gesmokkeld. Hierdoor komt ook de veiligheid van het personeel in het geding.

De overheid erkent dit en heeft maatregelen genomen. Echter, Jim Nijdam voorzitter van de cor van het gevangenispersoneel, benadrukt dat het probleem van dronesmokkel niet afneemt. Maar juist toeneemt.

Oplossingen

Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet al sinds 2019 onderzoek. Uit dit onderzoek moeten ook oplossingen komen. “Als hier effectieve mogelijkheden tussen zitten, kan op basis daarvan besloten worden welke technieken geschikt zijn om breder toe te passen, bij welke inrichtingen en tegen welke kosten”, zegt een woordvoerder. Echter, die oplossingen zijn er nog steeds niet. Er is geen reden gegeven waarom niet.

Daarom nemen sommige gevangenissen zelf maatregelen. De PI Alphen aan den Rijn heeft een constructie boven de binnenplaats gemaakt. Hierdoor moeten drones niet meer kunnen landen of spullen kunnen droppen. Toch blijven criminelen het ook bij deze maatregelen gewoon proberen.