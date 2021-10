Crypto Shiba Inu schiet omhoog, iemand koopt 6 biljoen tokens

SHIB

De op een meme gebaseerde crypto Shiba Inu schiet omhoog en een ‘Whale’ koopt 6 biljoen tokens. Lekker!

De cryptocurrency Shiba Inu (SHIB) is erin geslaagd om de 18e positie te veroveren op het gebied van cryptomarktwaarderingen. En dat is toch wel knap. Het token is de afgelopen zeven dagen 230% gestegen en tot nu toe heeft SHIB maar liefst 24.177.682% gewonnen.

Shiba Inu omhoog

SHIB is een gedecentraliseerde cryptocurrency, die oorspronkelijk in augustus 2020 is gemaakt door een anonieme persoon of personen die bekend staat als “Ryoshi”. De waarde van SHIB stijgt nadat een grotere koper, een zogenaamde Whale, voor $43 miljoen aan tokens heeft gekocht.

Op het moment van schrijven heeft Shiba Inu een marktwaarde van ongeveer $11,6 miljard. Terwijl zevendaagse statistieken laten zien dat SHIB meer dan 230% is gestegen, laten maandelijkse statistieken zien dat het crypto-activum bijna 300% is gestegen. Op vrijdag 8 oktober is er $13,9 miljard aan 24-uurs SHIB-handelsvolume. Enorm dus.

Op 30 september 2021 kocht een koper meer dan 6 biljoen SHIB, net voordat de prijs omhoogschoot. In de afgelopen tijd heeft Coinbase SHIB genoteerd en het op meme gebaseerde crypto-activum heeft sinds de eerste notering een aanzienlijke vraag in de detailhandel gezien. Het Shiba Inu-team heeft ook een gedecentraliseerde uitwisseling (dex) ontwikkeld, genaamd Shibaswap.

Shibaswap

Shibaswap heeft een totale waarde van $364 miljoen en een paar verschillende crypto-activa die aan het SHIB-ecosysteem zijn vastgemaakt, zoals de tokens leash and bone. SHIBA timmert dus lekker aan de weg en kijkt ook naar andere manieren op geld te verdienen. Dat is alleen maar slim te noemen.