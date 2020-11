Custom uiterlijk PlayStation 5? Sony steekt er een stokje voor - Apparata

Sony is niet zo gecharmeerd van bedrijven die het uiterlijk van de nieuwe PlayStation 5 willen gaan aanpassen om er zo een custom console van te maken.

Het uiterlijk van de PlayStation 5 moet je liggen. Vooralsnog heb je pech als je het niet bevalt, want er is geen andere variant aangekondigd tot op heden. De panelen van de PS5 schijnen echter verassend makkelijk te verwijderen zijn. Daardoor is er een deur geopend naar bedrijven die custom panelen aanbieden voor de PlayStation 5 om zo het uiterlijk te transformeren.

Maar Sony wilt helemaal niet dat jij gaat rotzooien met het uiterlijk van je PS5. Een bedrijf dat al snel viral ging in het aanbieden van PS5 panelen was CustomizeMyPlates (voorheen bekend als PlateStation5). Deze firma is echter op de vingers getikt door Sony en stopt nu met het aanbieden van die panelen voor de PlayStation 5. Het was bij het bedrijf mogelijk om panelen in kleuren als rood, blauw en zwart te bestellen. Je moest ze vervolgens zelf op je PS5 installeren.

Waarom Sony er zo bovenop zit om deze vorm van aanpassingen tegen te gaan is niet duidelijk. Blijkbaar willen ze voorkomen dat mensen zelf gaan sleutelen aan de console. Ook bestaat de kans dat het merk zelf panelen gaat aanbieden in de toekomst. Dan proberen ze nu alvast de concurrentie de mond te snoeren met juridisch getrouwtrek.

De nieuwe PlayStation 5 verschijnt 19 november.