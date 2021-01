Cyberpunk 2077 update introduceert game brekende bug - Apparata

De grote Cyberpunk 2077 update van vorige week lijkt meer stuk te maken dan te fixen, zo blijkt uit een progressie-stoppende bug.

Eind vorige week bracht CD Projekt Red de eerste grote update voor Cyberpunk 2077 uit. Daar zaten enkele verbeteringen voor de console-versie bij, maar echt vuurwerk bleef uit. Nu blijkt dat het zelfs nog erger is geworden door een game-brekende bug. Spelers die een telefoontje van Takemura krijgen zijn namelijk ten doden opgeschreven.

De januari update voor Cyberpunk 2077 had relatief weinig effect op de verschrikkelijke performance op consoles. Nu blijkt dat de patch zelfs meer stuk maakte dan repareerde, zo spot Eurogamer.

Na de update belt een van de hoofdpersonages, Takemura, je op voor een quest. Dat deed hij voorheen ook al. Maar omdat je telkens zijn telefoontjes negeerde, gaat hij je nu martelen, laten we maar zeggen. Nadat je de (video)telefoon opneemt blijft hij namelijk – zonder iets te zeggen – non-stop naar je staren.

Hierdoor kun je de quest dus niet voltooien. Sterker nog, omdat je vast zit in het gesprek met Takemura kun je helemaal niet verder met het verhaal. De game denkt immers dat je in gesprek bent en wacht dus rustig af.

Workaround

Er is wel een workaround, zo zegt de ontwikkelaar op Twitter. Je moet dan wel een save game hebben van voordat het gesprek triggert. Sowieso is dit een goed moment om even bij je save-gedrag stil te staan. Met dergelijke grote problemen moet je simpelweg zeer regelmatig en telkens in nieuwe slots saven. Zo hoef je niet de halve game opnieuw te spelen.

CD Projekt Red is zich bewust van de bug en komt binnenkort met een fix. Voor nu check je hieronder de workaround voor de Cyberpunk 2077 bug die na de update geïntroduceerd werd: