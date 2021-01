De eerste grote Cyberpunk 2077 patch belooft niet veel goed - Apparata

De eerste grote Cyberpunk 2077 patch is uit, maar er lijkt nog (te) weinig vooruitgang qua performance op past-gen consoles te zijn geboekt.

De eerste van de twee grote Cyberpunk 2077 patches is uit, maar de content is een beetje zorgwekkend. In januari en februari van dit jaar zou ontwikkelaar CD Projekt Red de game grotendeels willen fixen. Nu de eerste patch klaar ligt, lijkt het er daarentegen niet per se op dat Cyberpunk 2077 snel vlekkeloos speelbaar wordt op past-gen consoles.

Eerste Cyberpunk 2077 mega patch is een feit

CD Projekt Red brengt vandaag de eerste grote patch voor Cyberpunk 2077, genaamd patch 1.1 uit. Het zou de eerste van de gigantische verbeteringen van het spel worden. Maar de update, zo’n 6-9 GB op Steam, 1GB via GOG en 16GB op Xbox One en PlayStation 4, is behoorlijk mager.

De ontwikkelaar legt uit wat het idee van deze patch is. Een ding is daarentegen zeker, dit is niet wat spelers precies verwacht hadden.

In deze update leggen we het fundament voor de aankomende patches. We hebben ons gericht op allerlei verbeteringen omtrent stabiliteit en bugfixes.

Het goede nieuws is dat het dus kennelijk makkelijker wordt voor CD Projekt Red om in de toekomst updates uit te brengen. Het slechte nieuws is dat er momenteel nog weinig veranderd is aan de performance. Sommige gebruikers zeggen zelfs dat hun performance op past-gen consoles achteruit is gegaan.

De patch zelf verandert fundamenteel weinig aan Cyberpunk 2077. Er zijn wel een hoop quests gefixt en het renderen van de wereld moet soepeler gaan voor PlayStation 4 en Xbox One. Maar nogmaals, dat valt volgens vele gebruikers tegen.

Laten we voor alle past-gen Cyberpunk 2077-fans hopen dat dit inderdaad het fundament is voor betere updates in de toekomst. De eerstvolgende patch komt in februari uit, vermoedelijk wederom tegen het einde van de maand.

