Cyberpunk 2077 update om hackers te weren - Apparata

Cyberpunk 2077 update herstelt een probleem om hackers te weren, zodat zij niet je PC kunnen overnemen. Wel zo prettig.

We schreven er al eerder over. Er was een probleempje met Cyberpunk 2077. Hackers konden namelijk PC’s overnemen van spelers, en dat is nou niet echt de bedoeling. De kwetsbaarheid kwam al eerder naar voren en de makers CD Projekt Red drong bij alle spelers aan om het gebruik van mods zo lang mogelijk te vermijden, totdat er een oplossing zou zijn. De hackers konden namelijk door middel van een code die verstopt is in mods en aangepaste opslagbestanden je PC infecteren, waardoor zij toegang kregen tot je apparaat.

Hotfix

Er wordt dus nu een nieuwe fix uitgerold om dit te verhelpen en de kwetsbaarheid op te lossen. Hotfix 1.12 heet deze laatste update als je hem zoekt. Deze update komt kort na de eerste grote update 1.11, die legio bugs repareerde en op verschillende punten de prestaties verbeterde.

Hotfix 1.12 verhelpt de kwetsbaarheid die kan worden gebruikt als onderdeel van het uitvoeren van externe code (inclusief opslagbestanden) aldus de studio

Nu dan opgelost?

De fix pakt het probleem aan met een ‘remote code execution’. De computers waarbij gebruikers kwetsbaar werden, doordat hackers met externe bestanden via Cyberpunk 2077 op afstand code konden invoeren in Windows, worden geüpdatet. De hotfix pakt een buffer overun issue aan en verwijdert vervolgens alle foute bestanden. De update zal automatisch plaatsvinden, als het goed is hoeft de speler er niks voor te doen. Het zou relatief veilig moeten zijn om na de update weer mods te gebruiken voor Cyberpunk 2077. Overigens kunnen mods altijd risicovolle uitvoerbare bestanden hebben, dus wees altijd op je hoede.