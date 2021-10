Datum lancering GTA Trilogy nu bekend!

Rockstar

GTA Trilogy is al aangekondigd, nu weten we meer waaronder de datum wanneer jij het spel kan gaan spelen.

Verleden week was de verjaardag van het spel. Twintig jaar geleden kwam de eerste versie van het spel uit. Hoewel de maker Rockstar Games de gelegenheid niet markeerde met een plotselinge verrassende release van Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, onthulde het wanneer je de verbeterde versies van GTA III, GTA: Vice City en GTA: San Andreas kunt bemachtigen.

Datum GTA Trilogy

De geremasterde Grand Theft Auto-trilogie komt op 11 november uit. En dat is best wel snel. Nog een goede twee weken wachten en het is er. De bundel kost in Amerika $60 en bevat opmerkelijke visuele en gameplay-upgrades. In Nederland zullen die dollars vermoedelijk euro’s worden, dus reken op hetzelfde bedrag alleen dan in euro’s.

De game arriveert digitaal op 11 november (de voormalige releasedatum voor de PS5- en Xbox Series X-versies van GTA V) op PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S en Nintendo Switch. Fysieke edities zullen op 7 december beschikbaar zijn voor consoles.

Er zijn enkele platformspecifieke verbeteringen. PS5- en Xbox Series X-spelers kunnen de games in 4K spelen met maximaal 60 frames per seconde. Op de PC is er ondersteuning voor NVIDIA’s Deep Learning Super Sampling (DLSS) opschalingstechnologie. Wisselspelers hebben ondertussen gyro-bediening en kunnen het touchscreen gebruiken om door menu’s te navigeren en om in te zoomen.

Kosten

Rockstar rekent dus zestig euro voor de trilogie, wat voor sommigen misschien best veel is. Aangezien de originele versies vaak beschikbaar waren voor een paar dollar per stuk, is dit best een pittige prijs.

De meest voor de hand liggende veranderingen aan de games zijn verbeterde, rijkere beelden. Rockstar heeft texturen met een hogere resolutie toegevoegd, de weerseffecten verbeterd, karakter- en voertuigmodellen verbeterd, het verlichtingssysteem gereviseerd en de trekkingsafstanden vergroot – en dat alles terwijl hij probeerde vast te houden aan de oorspronkelijke esthetiek van elke game. Vice City ziet er bijvoorbeeld veel levendiger uit dan het origineel, maar het is duidelijk nog steeds dezelfde stad.