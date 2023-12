De 25 meest bekeken Wikipediapagina’s van dit jaar

December, de maand waarin we het jaar opsommen in een eindeloze parade aan lijstjes. De beste films, games en series, je meest beluisterde muziek en natuurlijk de meest veelbewogen momenten van het jaar. Een terugblik naar je persoonlijke hoogte- en dieptepunten en alles daar tussen wat je bij gebleven is. Waarom de mensheid de noodzaak voelt om elk jaar maar weer een arbitraire tijdmaat te vatten in een eveneens arbitraire serie categorieën, blijft een raadsel. Uiteraard richten wij ons bij Apparata liever op de dingen die er wel toe doen. En dus bespreken wij vandaag wat er daadwerkelijk toe doet: de 25 meest bekeken Wikipedia pagina’s van 2023.

Met stip op 1: ChatGPT

Een nieuw jaar, een nieuwe tech hype. Zo bleek ook weer in 2023. Ondertussen heeft niemand het meer over NFT’s en blijft Crypto balanceren tussen crashes en schandalen. Dus moesten finance bro’s wederom op zoek naar ‘the next big thing’ en dat bleek dit jaar “AI” te zijn. Nu we aan het einde van het jaar gekomen zijn is de tech hype cyclus al bijna weer rond. De enorme beloftes worden voorlopig nog niet waargemaakt en de enorme investeringen die reeds zijn gedaan daarmee in het ongewisse.

Wel wist het beeld van een computer met menselijke capaciteiten de verbeelding van velen te pakken te krijgen. Niemand binnen de sector lukte dat beter dan OpenAI met haar paradepaardje ChatGPT. De Wikipediapagina van de chabot werd bijna 50 miljoen keer geopend (49.490.406 pagina weergaven).

Het reflecteert de interesse die de technologie heeft in de samenleving. De kans dat de huidige generatieve modellen ooit zullen leiden tot een waarachtige AGI lijkt steeds kleiner en kleiner. Maar gezien de vele miljarden die de tech sector in de technologie pompt is de kans dat “AI” net als NFT’s als een nachtkaars zal uit gaan nog veel kleiner. Of dat een goed of een slecht iets zal zijn komen we snel genoeg achter.

Een, soms morbide, hoofdrol voor celebs

Even voorspelbaar als de jaarlijkse tech hype cyclus is het hoog scoren van de lijst met dit jaar overleden bekendheden. Met een kleine 7 miljoen hits afstand (42.666.860) staat op nummer 2 Overlijdens in 2023. Sinéad O’Connor, Matthew Perry en Michael Gambon, allemaal hebben ze ons dit jaar verlaten. Wikipedia houdt op de voorpagina bij welke mensen met een pagina recentelijk zijn overleden. De link naar de pagina met de complete lijst van dit jaar staat daar steevast onder.

Dat verklaart tot op zekere hoogte waarom de lijst steeds weer zo hoog staat. Mensen volgen de levens van bekendheden nu eenmaal graag. Ook de levenden onder de sterren zijn vertegenwoordigd op de lijst. Taylor Swift weet al jaren zich te handhaven bovenaan de piramide en is dit jaar de hoogst geplaatste persoon die op eigen titel in de lijst staat (plek 12, 19.418.385 views). Ze wordt op korte afstand gevolgd door Christiano Ronaldo en Lionel Messi (respectievelijk plek 14, 17.492.537 views en plek 15 16.623.630 views).

Ten grote spijt van alle Swifties in de wereld is Taylor echter niet de hoogst geplaatste persoon op de lijst. Dat is de in 1967 overleden Amerikaanse theoretische natuurkundige J. Robert Oppenheimer, in grote mate verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de eerste atoombom. Hij staat op plek 7 met 25.672.469 views. Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met het succes van de Oppenheimer film die dit jaar uit kwam en eveneens de lijst haalde (plek 5, 28,348,248). De film werd een onverwachte double feature met de Barbie film, gedoopt tot Barbenheimer. Ook Barbie haalde de lijst (plek 13, 18.051.077 views).

Alles nog even op een rijtje

Uiteraard mag de lijst in geheel niet ontbreken uit dit artikel. Dus kijk vooral nog even naar alle 25 succesverhalen van 2023. Of het je jaar nu naar behoeven structuur geeft of niet, wellicht heb je er nog wat aan!

1. ChatGPT, 49,490,406 views

2. Deaths in 2023, 42,666,860

3. 2023 Cricket World Cup, 38,171,653

4. Indian Premier League, 32,012,810

5. Oppenheimer (film), 28,348,248

6. Cricket World Cup, 25,961,417

7. J. Robert Oppenheimer, 25,672,469

8. Jawan (film), 21,791,126

9. 2023 Indian Premier League, 20,694,974

10. Pathaan (film), 19,932,509

11. The Last of Us (TV series), 19,791,789

12. Taylor Swift, 19,418,385

13. Barbie (film), 18,051,077

14. Cristiano Ronaldo, 17,492,537

15. Lionel Messi, 16,623,630

16. Premier League, 16,604,669

17. Matthew Perry, 16,454,666

18. United States, 16,240,461

19. Elon Musk, 14,370,395

20. Avatar: The Way of Water, 14,303,116

21. India, 13,850,178

22. Lisa Marie Presley, 13,764,007

23.Guardians of the Galaxy Vol. 3, 13,392,917

24. Russian invasion of Ukraine, 12,798,866

25. Andrew Tate, 12,728,616