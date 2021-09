Filmpje kijken. Heerlijk toch? Dit zijn de beste films op Netflix in september 2021!

Helaas pakt de Amerikaanse streamingdienst niet bepaald uit met het aanbod van films deze maand. Desalniettemin wilden we met jullie het nieuwe aanbod doornemen. Zo weet je in elk geval wat de beste films op Netflix zijn in de maand september van dit jaar, 2021. Normaal gesproken kun je wel tussen vijf en tien titels verwachten in een maand. In september voegt Netflix slechts drie films toe aan het aanbod. Drie! Er zitten wel meer Netflix Original films tussen. Maar die zijn te vinden in ons andere lijstje Netflix september 2021 – nieuwe films en series. Mocht er niets tussenzitten dan is het hopen dat oktober betere films te bieden heeft!

He’s Just Not That Into You – 1 september

De naar liefde hunkerende Baltimoreans krijgen te maken met de valkuilen van menselijke interactie in deze verfilming van Greg Behrendts bestseller.

Coach Carter – 15 september

De controversiële basketbalcoach Ken Carter plaatst school voor het sporten op het lijstje met prioriteiten. Daarmee zet hij zijn ongeslagen middelbare schoolteam op de bank vanwege slechte academische prestaties.

Mamma Mia: Here We Go Again – 21 september

Terugkijkend op het leven van haar vrijgevochten moeder en dansend op haar volgende hoofdstuk, gooit Sophie de deuren van het nieuwe Hotel Bella Donna open.

Dat waren ze. De beste films op Netflix in september 2021. Veel kijkplezier!