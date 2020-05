De beste films van mei op Netflix

Popcorn ingeslagen? Dit zijn de beste films die je in mei kunt kijken op Netflix.

Op televisiezender Veronica is het meimaand filmmaand. En je kunt deze maand inderdaad beter de televisie aanzetten om films te kijken. Het aanbod van nieuwe films op Netflix in deze maand is niet overweldigend. De titels die toegevoegd worden zijn dan wel weer het bekijken waard. Er zitten een aantal bekende titels bij. Grote kans dat je ze al een keer gezien hebt, maar dat mag de pret niet drukken.

Hieronder de lijst met de beste films in mei op Netflix. Check hier het overzicht van april.

1 mei – Friday the 13th

Een groep tienerkampleiders wekken in deze remake van de klassieke slasherfilm de woede op van Jason Voorhees, een gemaskerde, moordlustige maniak.

2 mei – Ocean’s Eleven

Binnen 24 uur na zijn voorwaardelijke vrijlating is Danny Ocean al bezig met zijn volgende plan: het stelen van meer dan 150 miljoen dollar van drie casino’s.

6 mei – After The Wedding

Om het weeshuis te helpen dat Isabel in India leidt, gaat ze naar New York om een beurs aan te nemen van miljonair Theresa, die speciaal om de ontmoeting heeft gevraagd.

21 mei – Crazy Rich Asians

Wanneer ze met haar vriend op reis gaat naar zijn geboorteland Singapore, ontdekt Rachel Chu de luxe rijkdom van zijn familie en wordt ze geconfronteerd met zijn afkeurende moeder.

22 mei – Bad Neighbours

Nadat ze gedwongen zijn om naast een studentenhuis te wonen, doet een stel met een pasgeboren baby alles wat ze kunnen om de irritante studenten neer te halen.

31 mei – Spider-Man

Peter Parker woont bij zijn oom en tante in New York. Hij is een onopvallende student en is heimelijk verliefd op de populaire Mary Jane.