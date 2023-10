De elektrische auto als buffer voor het elektriciteitsnetwerk

De overstap van fossiele brandstoffen naar elektriciteit als krachtbron voor onze auto’s is een belangrijke stap in de energietransitie. Maar uiteraard is dat niet zonder problemen. Oliefracties zijn nu eenmaal een fantastisch stabiele bron van energie. Stop het in een vat, laat het zitten in je tank, loopt wel los. Met elektriciteit is dat minder makkelijk.

Doorgaans wordt de vraag direct gedekt door de energie die wordt opgewekt. Er wordt maar heel weinig elektriciteit opgeslagen voor later gebruik. Eigenlijk alleen maar in batterijen, van bijvoorbeeld je telefoon of je nieuwe EV. Heel leuk en aardig, maar wanneer het elektriciteitsnet overvraagd wordt, heb je er niet veel aan, of toch wel?

Auto als ‘buurtbatterij’

Het is in het geval van elektrische auto’s makkelijker dan je wellicht zal denken om de energie die ze uit het net halen in geval van nood, er terug in te stoppen. Met behulp van bidirectioneel laden kan een elektrische auto aangesloten op het energienet bij momenten van grote vraag worden gebruikt als buffer. Zeker wanneer de elektriciteit uit de batterij van je EV uit groene bronnen komt, kan op deze manier wezenlijk worden meegewerkt aan een oplossing voor de dreigende overbelasting van ons energienetwerk.

Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen We Drive Solar en MyWheels. MyWheels biedt in steeds meer plekken deelauto’s aan. Een deelauto is voor veel mensen voor wie de auto te vaak stil staat een perfecte oplossing. Doordat MyWheel hun auto’s nu gaat voorzien van bidirectioneel laden met behulp van We Drive Solar, kunnen deze voertuigen – zelfs wanneer ze stilstaan – van nut zijn. Op deze manier wordt elke deelauto een soort buurtbatterij op wielen.

Vraag naar energie zal enkel toenemen

De uitdagingen voor de netbeheerders zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Voorbeelden van deze uitdagingen zijn de pieken door energieproductie van onder andere zonnecellen. Maar ook de oplopende vraag door steeds meer dorstige technologie is een goed voorbeeld. Als de opwarming van de aarde iedere Nederlander ertoe beweegt een airco aan te schaffen, dan mogen we in de wintermaanden energie wel op rantsoen gaan doen. Ook de energietransitie en de steeds verder vorderende elektrificatie zorgen ervoor dat de vraag naar elektriciteit de pan uit dreigt te stijgen.

Een groot deel van het probleem zit hem in het huidige gebrek aan opslagmogelijkheden voor overtollige productie van elektriciteit. Zodoende zijn er geen wezenlijke reserves voor het energienet om in gevallen van hoge nood op te teren. Elke elektrische auto voorzien van de mogelijkheid tot bidirectioneel laden kan een mooie buffer vormen. Toch zal er in de toekomst ook gekeken moeten worden naar grootschalige opslag van de overtollige elektriciteitsproductie. Bijvoorbeeld met enorme batterijen, of door met de overtollige elektriciteit waterstof op te wekken.