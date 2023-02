De feiten en fabels rondom een elektrische auto

In totaal stonden er per 1 januari 2023 in Nederland 312.129 elektrische auto’s geregistreerd. Op 1 januari 2020 was dit aantal nog geen 108 duizend. De toenemende populariteit is vooral te danken aan de mate van milieuvriendelijkheid en de diverse belastingvoordelen die elektrisch rijden met zich meeneemt. Toch worden er ook veel tegenargumenten gegeven, die vooral betrekking hebben op de hogere kosten voor aanschaf, de actieradius en de hoeveelheid onderhoud. Maar zijn die allemaal terecht?

In deze blog lees je de belangrijkste feiten en fabels op het gebied van elektrisch rijden.

#1: Een elektrische auto aanschaffen is duurder

Dat een elektrische auto duurder is in aanschaf is een feit. Uit cijfers van RDC – de afkorting voor RAI Documentatie Centrum – blijkt dat de gemiddelde prijs die we neerlegden voor een nieuwe elektrische auto in Nederland in 2022 rond de 51 duizend euro lag. In datzelfde jaar betaal je voor een auto die rijdt op benzine gemiddeld 33 duizend euro. Voor een dieselauto lag de aanschafwaarde rond de 64 duizend euro. Het grootste verschil tussen elektrische voertuigen en auto’s die rijden op fossiele brandstoffen, is te zien in het A- en B-segment. Hoe hoger in het segment, hoe duurder de benzinemodellen zijn. Het verschil in aanschafprijs tussen een elektrische auto en een auto die rijdt op fossiele brandstof, is in de luxere segmenten dus kleiner.

Om elektrisch rijden te stimuleren is het mogelijk om tot 2025 als particulier een subsidie aan te vragen wanneer je een elektrische middenklasse auto koopt of leaset. Het bedrag aan subsidie wordt per jaar vastgesteld. In totaal kun je maximaal 2.950 euro subsidie ontvangen voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto. Dit is voor een tweedehands model 2.000 euro. Kortom, een EV is duurder in aanschaf, maar met een subsidie wordt het verschil verkleind.

Favoriete nieuwe elektrische personenauto met subsidie

De DS Automobiles DS3 is onze favoriete elektrische auto in nieuwstaat, geschikt voor de SEPP regeling. Het luxe merk DS behoort tot het bekende en geliefde moedermerk Citroën. De chique uitstraling van deze luxe SUV kun je terug zien in het interieur. Zo zijn bijvoorbeeld de stoelen inclusief de zogenoemde ‘dikke wangen’. Lange ritten worden hierdoor nog aangenamer.

De Automobiles DS3 beschikt over een elektrische aandrijflijn, met een actieradius van gemiddeld 320 kilometer. Het maximum vermogen van de motor bedraagt 100 kW. Wanneer je dit omrekent, komt dit neer op 136 pk.

Favoriete tweedehands elektrische personenauto met subsidie

Onze favoriete tweedehands elektrische personenauto die in aanmerking komt voor de subsidieregeling is de Peugeot e-208. Wanneer je het vergelijkt met het overige aanbod EV’s, valt dit voertuig niet de duurste te noemen.

Je legt echter gemakkelijk relatief grote afstanden af dankzij een actieradius tot wel 340 kilometer. In praktijk betekent dit een gemiddelde actieradius van 300 kilometer met één oplaadbeurt. Is de batterij leeg? Dankzij de zogenoemde snellaadoptie is het mogelijk om je accu binnen een halfuur voor 80 procent op te laden.

#2 Lange afstanden afleggen is praktisch onmogelijk met een EV

Dat een elektrische auto geen lange afstanden af kan leggen, is een fabel. Bij een elektrische auto wordt er gekeken naar de actieradius, ook wel bekend als de range of het bereik. Uiteindelijk komen deze begrippen op hetzelfde neer: de afstand die je af kunt leggen op één acculading.

Net als bij voertuigen die rijden op fossiele brandstof, geldt ook bij een elektrisch voertuig: hoe groter en zwaarder de auto, hoe hoger het verbruik is. Daarnaast past in een compacte auto een kleiner batterijpakket, dan in een grotere auto. Ook de luchtstroom, het weer, de route die je aflegt en het gebruik van de airco of verwarming hebben invloed op het daadwerkelijke verbruik. Gemiddeld komt het bereik van grote elektrische voertuigen neer op 425 kilometer, bij middenklassers op 310 kilometer en bij kleine auto’s op 230 kilometer. Met een elektrisch voertuig is het dus zeker mogelijk om langere afstanden af te leggen en dat kost je lang niet altijd bakken extra tijd. Hoeveel kilometer je precies met één acculading komt, hangt af van de actieradius van je voertuig.

#3 Elektrische auto heeft minder onderhoud nodig

Dat een elektrische auto minder onderhoud nodig heeft dan een auto die rijdt op benzine of diesel, is een feit. Hoe dit komt? Een EV beschikt nauwelijks over draaiende motoronderdelen. Je vindt bijvoorbeeld geen bougies, versnellingsbak, motorolie of filters in een 100% elektrische auto. Bij een plug-in hybride profiteer je niet van minder onderhoud ten opzichte van een diesel- of benzineauto, aangezien er in deze auto’s zowel een elektromotor als een verbrandingsmotor onder de motorkap zit.

Bij een EV zul je het grootste onderhoud hebben aan je accu. De capaciteit van de batterij daalt gemiddeld met 1 à 2% per jaar. Onder normale omstandigheden is de verwachting dat de accu zo’n 10 à 20 jaar mee zal gaan voordat vervanging noodzakelijk is. Autofabrikanten leggen vaak voor de specifieke accu uit hoe je er het beste mee om kunt gaan. Zo wordt bijvoorbeeld aangeraden niet continu je accu op te laden en niet altijd gebruik te maken van de snellaad optie. Dit maakt de batterij namelijk lui, net als bij je smartphone. Minder onderhoud geldt voor alle elektrische voertuigen als je het vergelijkt met het onderhoud dat een voertuig op benzine of diesel nodig heeft. De merken BMW, Nissan en Opel staan bekend om hun betrouwbaarheid en lage onderhoudskosten. Met deze sterke automerken rijd je zorgeloos en goedkoop elektrisch.

Eerst meer weten? Lees hier alles over laadtijden, bereik en accu’s van elektrische voertuigen.