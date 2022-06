De nieuwe MacBook Air is er met groter scherm en razendsnelle chip

Apple

Apple heeft de MacBook Air gepresenteerd en het apparaat komt met een groter scherm en M2-chip.

We wisten al dat de MacBook Air niet in veel kleuren komt, maar zojuist heeft Apple meer bekend gemaakt. Het is namelijk al bijna vier jaar geleden dat het bedrijf met een update kwam. Eind 2020 kreeg de laptop een grote prestatie-upgrade als een van de eerste computers die werd geleverd met Apple’s M1-silicium, maar de laatste tijd begint het apparaat de tijd te voelen.

Nieuwe MacBook Air

Tijd voor een nieuwe dus. Zoals iedereen al dacht vernieuwt Apple de MacBook Air vandaag met de aangekondigde M2-chip en een groter 13,6-inch scherm. Het bevat ook voor het eerst in jaren MagSafe, net als de 14- en 16-inch MacBook Pro die Apple afgelopen najaar uitbracht.

De M2-chip wordt geleverd met een 8-core CPU, tot een 10-core GPU en tot 24 GB RAM. Vermoedelijk krijgt het basismodel minder. Het design is ook anders. Het apparaat heeft nu een kleine inkeping. Dat kennen we weer van de MacBook Pro en dat ontwerp wordt dus gevolgd. Dat is fijn, want de inkeping heeft een 1080p-webcam die volgens Apple tweemaal de resolutie en tweemaal de prestaties bij weinig licht heeft. De Air is behoorlijk dun en weegt 2,7 pond. Dat is iets meer dan de oude versie. Het heeft ook twee Thunderbolt-poorten en een hoofdtelefoonaansluiting.

Ontwerp

Het toetsenbord ziet er anders uit en lijkt tevens op die van de nieuwe Pro. Dit met een rij functietoetsen op volledige grootte. Het gehele apparaat doet meer denken aan de MacBook Pro wat voor veel mensen een plus zal zijn. Het heeft een iets meer vierkante behuizing en heeft daardoor het kenmerkende wigvormige ontwerp niet meer.

De prijzen, net zoals alles in het leven op dit moment, zijn gestegen. In Amerika starten de prijzen bij 1.199,- dollar. Dat is 200,- dollar meer. Prijzen voor Europa zijn nog niet bekend, maar die zullen in verhouding deze verhoging volgen.