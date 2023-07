De opkomst van fatbikes in Nederland: regels en uitdagingen.

De populariteit van de fatbike groeit in Nederland. De politie in Nederland heeft onlangs aangekondigd dat ze boetes zullen uitdelen aan fatbike-rijders die niet beschikken over de juiste goedkeuringen.

Wat zijn fatbikes?

Fatbikes zijn e-bikes met dikkere banden en trapondersteuning. Deze fietsen met extra dikke banden zijn ontworpen om op zachte ondergronden te rijden, zoals op zand of sneeuw.

Maar deze elektrische fietsen zijn niet altijd goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Dit omvat onder andere het ontbreken van een kentekenplaat, de juiste verlichting en een snelheid van eer dan 25 km/u. Het is belangrijk dat fatbike-rijders zich bewust zijn van de regels en voorschriften omtrent het gebruik van deze fietsen, om zo veilig en legaal te kunnen rijden.

Verschillende soorten fatbikes

Allereerst heb je fatbikes die een elektrische aandrijving hebben en fatbikes die geen trapondersteuning hebben. De fatbikes met elektrische aandrijving zijn vooral gewild. Dit komt mede doordat je langere afstanden zonder veel inspanning kunt afleggen. Ook kun je een stuk sneller fietsen dan met een normale fiets. Daarnaast heb je nog heel veel verschillende soorten merken fatbikes. De meest bekende op dit moment zijn de Phatfour, Doppio en Knaap. Welke fatbike bij jou past, is geheel afhankelijk van je lichaamslengte en welke fietsstijl je hebt.

Zijn fatbikes, e-bikes of bromfietsen?

Het is misschien nog een beetje onduidelijk wat de classificatie is van de fatbike. Zijn het e-bikes of bromfietsen? De Nederlandse politie heeft onlangs aangekondigd dat ze boetes zullen uitdelen aan fatbike-rijders die niet voldoen aan de juiste goedkeuringen.

Sommige fatbikes hebben elektrische aandrijving, terwijl andere volledig afhankelijk zijn van het menselijke vermogen. Dit heeft geleid tot verwarring over de classificatie van fatbikes. En of ze daardoor moeten worden gezien als e-bikes of als bromfietsen moeten worden beschouwd.

Volgens de Nederlandse wetgeving van nu worden de e-bikes beschouwd als fietsen als ze voldoen aan bepaalde specificaties. Zo moeten ze een maximale snelheid van 25 km/u hebben en een motor met een vermogen van maximaal 250 watt. E-bikes die hieraan niet voldoen, worden beschouwd als bromfietsen en moeten worden goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg.

Vele jongeren zijn zich niet helemaal bewust van de regels. Fatbikes met een elektrische aandrijving die harder dan 25 km/u gaan vallen namelijk onder de noemer bromfiets. Dit betekent dat een rijbewijs, helm, kenteken en WA-verzekering verplicht zijn. Nu de politie heeft aangekondigd strenger te gaan handhaven hopen ze dat het aantal illegale fatbikes daalt.

Van illegaal naar legaal

Het is niet toegestaan om zelf een illegale fatbike om te bouwen naar een legale fatbike. Het is belangrijk dat fatbikes voldoen aan de wettelijke eisen en dat je deze koopt bij een erkende dealer. Het ombouwen van een illegale fatbike naar een legale kan gevaarlijk zijn en de kans op ongelukken vergroten. Vooral daarom is het verstandig om een legale fatbike aan te schaffen bij een erkende dealer.

Ook bedrijven kunnen boetes krijgen die tot duizenden euro’s oplopen. Dit kan gebeuren als bedrijven zich niet aan de regels en eisen houden. Het is daarom belangrijk dat ook bedrijven zich bewust zijn van de regels en fatbikes maken die voldoen aan de wettelijke eisen.