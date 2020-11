De PlayStation 5 zou eigenlijk nog groter zijn - Apparata

Ja, de nieuwe PlayStation 5 is een flinke jongen, maar de console had nog groter kunnen zijn.

In onze PlayStation 5 review kon je al lezen dat je er echt niet omheen kunt. De console is enorm en gaat opvallen in je interieur. Of dat een goed iets of een slecht iets is, dat is aan jezelf. Ondergetekende kan het wel waarderen. De PS5 is een grote aanschaf, daar mag je best trots op zijn toch?

De discussie over het formaat zwengelen we nog even aan. Want wist je dat de PlayStation 5 eigenlijk nog groter zou zijn? Dat zegt Sony Entertainment topman Yujin Morisawa in een interview met The Washington Post. Om al die kracht kwijt te kunnen en om de console goed te kunnen koelen was een groter ontwerp dan zijn voorganger onvermijdelijk. Maar tijdens het ontwerpproces werd Morisawa teruggefloten om de PS5 iets kleiner te maken dan hij oorspronkelijk bedacht had.

Voor het design van de PlayStation 5 had Morisawa een groter design voor ogen. Niet alleen om ideale omstandigheden voor de hardware te garanderen, maar ook om er een prestigieus apparaat van te maken. Inmiddels is de topman van mening dat de console helemaal prima is zo. Dunner had ‘ie niet moeten worden, want dat had de koeling niet leuk gevonden, aldus Morisawa.