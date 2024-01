De Samsung S24; do or don’t? 

Het jaar is net voorbij, maar de nieuwe lanceringen in 2024 van Samsung lopen alweer volop. Samsung is namelijk in januari alweer met een opvolger voor de S23 serie gekomen.

Een nieuwe serie

Zoals het altijd gaat bij lanceringen van Samsung telefoons, komen ze dan niet met één telefoon maar direct met een serie. Zo ook bij de lancering van de Samsung S24 telefoons. Deze bestaat uit drie modellen die qua naam vermoedelijk in lijn zijn met de voorgangers. Namelijk een standaard model, de plus en de ultra. Alle drie hebben ze eigen innovaties ten opzichte van de voorgangers. Benieuwd wat de kenners hiervan vinden? Lees snel verder.

Een basis om op te bouwen

Allereerst het toestel wat waarschijnlijk het vriendelijkste geprijsd gaat zijn, namelijk de S24 in de standaard uitvoering. Toch zal het toestel alles behalve standaard zijn. Deze telefoon is naar verwachting voorzien van een 6.2 inch FHD+ scherm met 2600 nits helderheid, een 50MP hoofdcamera met 8K-video die 2 en 3x optisch kan inzoomen, tot wel 30x digitaal. Met een 8GB aan RAM geheugen en 128 of 256GB aan opslaggeheugen is het een prima basis om vanuit te werken. Ook heeft het toestel een 4000mAh batterij die 0-50% kan opladen in 30 minuten. Alle toestellen zijn waterdicht (IP68) en waarschijnlijk verkrijgbaar in vier kleuren, namelijk grijs/zwart/geel/paars. Vooral wat betreft die laatste twee kleuren, zijn de verwachtingen hooggespannen!

Ultra en plus

Dan de twee andere modellen in deze lijn, namelijk de ultra en de plus. De S24 Ultra is voorzien van een 6.8 inch QHD+ scherm met 2600 nits, 200MP hoofdcamera met 8K-video en die 2, 3, 5 en 10x optisch kan inzoomen, tot 100x digitaal. Er is veel geheugen, namelijk 12GB aan RAM (werkgeheugen) en 256 of 512GB aan opslaggeheugen. Daarnaast heeft het een sterke 5000mAh batterij die 0 tot 65% opgeladen is in 30 minuten. De ultra is supersterk met zijn titanium behulzing.

De plus-variant is voorzien van een 6.7 inch QHD+ scherm met 2600 nits, 50MP hoofdcamera met 8K-video die 2 en 3x optisch inzoomen, tot 30x digitaal. De telefoon heeft 12GB aan RAM + 256 of 512GB aan opslaggeheugen en een 4900mAh batterij en is tot 65% opgeladen in 30 minuten. Deze heeft geen titanium, maar een Armor Aluminium 2.0 behuizing net als de basis variant.

Wanneer jij liefhebber bent van Android en een nieuw stukje technologie wel kunt waarderen dan is dit daadwerkelijk een must have. Het is naar verwachting weer zo’n verbetering waarvan men in eerste instantie denkt; wat kan er nou nog beter dan de S23? Maar wanneer eenmaal het voordeel is ervaren, wil je niet meer anders. En wanneer dit pareltje op de markt is gekomen? 18 januari 2024. Dus als je deze aanschaft, heb je het nieuwste van het nieuwste!