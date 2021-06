De toekomst van de Bitcoins van deze wereld! - Apparata

Bitcoins zijn knetterhard gestegen de afgelopen jaren. Maar er zijn meer tech-bedrijven die de toekomst van cryptocurrencies veiligstellen.

Sommige mensen twijfelen over of Bitcoin wel een toekomst heeft. Grote banken, maar ook hoogleraren hebben regelmatig hun twijfels. Ook gaan er veel stemmen op om de digitale munten te verbieden. Maar Bitcoin is in waarde gigantisch gestegen, doordat veel mensen erin geloven en daarom is het niet weg te denken. Forbes heeft zoals elk jaar een Fintech- 50 lijst. Op deze lijst staan enkele blockchain- en cryptocurrency-gerichte bedrijven die de toekomst van digitale munten garanderen.

Toekomst van de Bitcoins en andere crypto’s

Doordat de crypto’s door het dak heengingen is de adoptie van het grote publiek snel gegaan. Hiermee kwam er ook veel kapitaal beschikbaar voor crypto– startups. Niemand wil de boot willen missen, dus investeerders sprongen op deze net opgerichte bedrijven. Er is nu een golf van crypto- unicorns. Dit zijn start-ups met een waarde van meer dan $1 miljard. De crypto- markt wordt hierdoor langzaam volwassen. We lichten enkele van deze ‘eenhoorns’ eruit. Deze leunen niet allemaal op Bitcoins en voorzien de toekomst ook van alternatieven.

Crypto- unicorns

BlockFi is een crypto- leenplatform. In maart haalde zij een investering binnen van $350 miljoen. Netjes! Dit is de op twee na grootste ondernemingsronde ooit onder crypto-startups, met een waardering van maar liefst $3 miljard.

Een andere debutant is de toonaangevende cryptocurrency-bewaarder Anchorage. Ook hun concurrent Fireblocks kunnen we in het rijtje eenhoorns zetten. Naarmate meer bedrijven en institutionele beleggers zich bezighielden met het vergaren van aanzienlijke Bitcoin-posities, zagen crypto-bewaardiensten een enorme piek in de belangstelling. In januari werd Anchorage een van de eerste crypto-native bedrijven die een voorwaardelijk nationaal trustbankcharter kregen, terwijl Fireblocks een groei van 2023% zag ten opzichte van het voorgaande jaar, met meer dan een half biljoen dollar in digitale activa sinds de lancering in 2019. Kijk, dan zijn mooie cijfers.

We kunnen natuurlijk niet de non-fungible token (NFT) vergeten. Hieruit ontstond de in San Francisco gevestigde Alchemy als een nieuw soort fintech-leider. De technologie van Alchemy drijft zowat elk groot NFT-platform aan, inclusief OpenSea, Nifty Gateway en NBA Top Shot, en verbindt gebruikers met de Ethereum-blockchain, waarop de meeste niet-vervangbare tokens of digitale verzamelobjecten zijn gebouwd.

Al met al flinke bedrijven die heel snel gegroeid zijn. Deze bedrijven ‘garanderen’ dat ook in de toekomst de digitale munten, waaronder Bitcoins, niet weg te denken zijn.