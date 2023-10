De toekomst van duurzame energie: waterstofhubs in de VS en Nederland

Op dit moment beschouwt de Verenigde Staten waterstofhubs als een prioriteit waarvoor ze 7 miljard dollar aan subsidies beschikbaar stellen voor de ontwikkeling ervan. Ook Nederland boekt aanzienlijke vooruitgang op dit gebied, met Rotterdam als veelbelovende kandidaat om de waterstofhub van Europa te worden. In dit artikel lees je meer informatie over ontwikkelingen van deze hubs op waterstof in zowel Nederland als de Verenigde Staten.

Het beste alternatief voor olie

Om de klimaatdoelen te bereiken is het essentieel om te kijken naar nieuwe opties voor producten die aanzienlijke hoeveelheden uitstoot genereren. Met name blauwe en groene waterstof zullen hier een cruciale rol in spelen. Deze 2 soorten waterstof vormen aantrekkelijke alternatieven voor olie. Bovendien kunnen ze in de zware industrie worden toegepast. Afgezien van hun potentie als olievervangers, biedt waterstof ook de mogelijkheid om grote hoeveelheden energie via pijpleidingen te transporteren. In vergelijking met elektriciteit heeft waterstof een aanzienlijk grotere energiecapaciteit.

VS investeert bijna 50 miljard dollar

Met aanzienlijke subsidies en investeringen zal de Verenigde Staten bijna 50 miljard dollar toewijzen aan de oprichting van waterstofhubs. Twee derde van dit bedrag zal worden besteed aan de productie van schoon waterstof. President Biden heeft ambitieuze doelstellingen voor ogen met betrekking tot de zeven hubs die gepland zijn. De president van Amerika streeft ernaar om jaarlijks meer dan 3 miljoen ton waterstof te produceren. Als dit doel wordt bereikt, kan een aanzienlijk deel van de Amerikaanse waterstofproductie doelstellingen voor 2030 worden gerealiseerd.

In totaal zullen deze zeven hubs jaarlijks 25 miljoen ton CO2-uitstoot verminderen. Dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van benzineauto’s, die momenteel op 5,5 miljoen ton ligt. De Verenigde Staten zet grote stappen richting duurzamer gebruik met behulp van waterstofhubs. Het is echter niet duidelijk wanneer deze plannen daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd.

De grootste Europese waterstoffabriek in Rotterdam

Vier jaar geleden begon de grootschalige ontwikkeling van groene waterstof in Rotterdam. In de zomer van 2023 werd de bevestiging gegeven voor de bouw van de grootste waterstoffabriek in Europa. Deze fabriek zal verrijzen op de Tweede Maasvlakte en wordt beheerd door Shell. Er zijn ambitieuze doelstellingen vastgesteld voor deze waterstoffabriek. Shell heeft aangekondigd dat de fabriek naar verwachting dagelijks 50 tot 60 ton waterstof zal produceren, wat voldoende is om 2300 waterstof vrachtwagens elke dag van brandstof te voorzien. Shell heeft de intentie om de fabriek in 2025 operationeel te hebben.

Grote ambities van Rotterdam

Doordat Rotterdam reeds een belangrijk energieknooppunt in Europa is, zijn de verwachtingen hoog dat Rotterdam de waterstofhub van Europa zal worden. De haven in Rotterdam transporteert maar liefst driemaal zoveel energie als Nederland in zijn geheel verbruikt. Daarnaast biedt de haven een uitstekende locatie om overige energie naar verschillende industriegebieden te vervoeren. Om het ambitieuze doel van het jaarlijks vervoeren van 20 miljoen ton waterstof in 2050 te bereiken, zal de havenstad grootschalige inspanningen moeten leveren. Het benodigde volume waterstof kan namelijk niet uitsluitend in de eigen haven worden geproduceerd.

Obstakels richting de Rotterdamse waterstofhub

Om deze ambities te verwezenlijken, zullen nog enkele obstakels moeten worden overwonnen. Op dit moment beschikt Rotterdam nog niet over voldoende niet-fossiele grondstoffen voor de productie van waterstof. Daarom is het noodzakelijk om meerdere waterstof fabrieken te bouwen, zoals de toekomstige fabriek van Shell. Bovendien maken nog niet alle sectoren gebruik van waterstof.