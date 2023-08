De top 3 factuursoftware inclusief templates

Als ondernemer ga je facturen sturen voor services of producten die jij aanbiedt. Als beginnend ondernemer zullen dit er nog niet zo veel zijn, waardoor het factureren goed te doen is met behulp van bijvoorbeeld Excel. Maar naarmate de onderneming begint te groeien en het meer klanten krijgt, zul je merken dat factureren met behulp van Excel veel tijd in beslag kan nemen en dat het daarnaast ook nog eens gevoelig is voor kleine foutjes.

De andere gebruikelijke manier van factureren is met een factuursoftware. Wij hebben de beste factuurprogramma´s die er nu zijn vergeleken en een top 3 gevormd. Lees snel verder om de top 3 beste factuursoftware te zien inclusief templates.

#1: E-Boekhouden.nl

E-Boekhouden.nl biedt eenvoudige factuursjablonen zodat het factureren voor jou heel gemakkelijk wordt. E-Boekhouden.nl biedt een gratis proefperiode van maar liefst 15 maanden vanaf het moment dat jouw onderneming zich inschrijft bij de KVK. Na die 15 maanden kun je kiezen uit verschillende abonnementen die al vanaf € 9,95 per maand beschikbaar zijn. Dit maakt het een hele goede optie voor beginnende bedrijven die meteen niet met Excel willen werken.

Het aanmaken met een factuursjabloon is dus heel makkelijk met E-Boekhouden.nl. Op een factuur staan een aantal zaken over jouw onderneming. Via E-Boekhouden.nl wordt deze gegevens automatisch opgeslagen, zodat je deze maar 1 keer hoeft in te vullen. Verder is het ook mogelijk om meerdere factuursjablonen te maken. Zo kun je naar verschillende soorten klanten ook verschillende facturen sturen, die allemaal volledig uitgerust kunnen zijn van jouw logo en merkkleuren.

Wat factureren met E-Boekhouden.nl ook nog eens zo makkelijk maakt, is dat er een klikbare afbeelding op het factuursjabloon toegevoegd kan worden. Hierdoor kan er een IDEAL betaallink worden toegevoegd, wat ervoor zorgt dat klanten meteen kunnen betalen. Dit wordt vervolgens direct in de boekhouding verwerkt, met E-Boekhouden.nl kun je namelijk niet alleen factureren, ook de boekhouding kan eenvoudig bijgehouden worden.

Template factuursjabloon E-Boekhouden.nl

De bovenstaande template is nu vrij neutraal, maar door het toevoegen van een logo en de kleuren van jouw bedrijf kan het een eenvoudige, maar persoonlijke factuur worden.

#2: Exact

De tweede factuursoftware in onze top 3 is Exact. Net zoals E-Boekhouden.nl is ook Exact niet alleen een factuursoftware, maar is het een compleet boekhoudpakket. Hierdoor kun je bijvoorbeeld ook gemakkelijk jouw belasting aangeven met Exact. Maar terug naar de factuursoftware. Bij Exact ben je in staat om verschillende lay-outs te maken voor jouw factuursjabloon. Zo kun je naar verschillende klanten in bijvoorbeeld verschillende talen een ander factuur sturen.

Factuursjablonen van Exact kunnen gemakkelijk aan jouw bank gekoppeld worden. Hierdoor krijgen klanten direct bij het ontvangen van de factuur een betaallink waardoor ze over het algemeen sneller betalen. Daarnaast kun je met Exact ook kiezen voor het automatiseren van de facturatie. Ze bieden verschillende mogelijkheden zoals e-facturatie of Scan & Herken. Exact is een stukje duurder dan E-Boekhouden.nl, maar het biedt dan ook heel veel verschillende opties. Met het Online Boekhouden Plus pakket kun je tot wel 100 verkoopfacturen verwerken, wat het geschikt maakt voor de wat grotere ondernemingen.

Template factuursjabloon Exact

Hierboven een template van een factuur van Exact. Deze kan nog worden aangepast naar verschillende talen en worden gepersonaliseerd zodat het bij jouw bedrijf past.

#3. Rompslomp

De laatste factuursoftware in dit rijtje is Rompslomp. In tegenstelling tot Exact, wat voornamelijk voor de wat grotere ondernemingen is, is Rompslomp perfect voor de starters. Met Rompslomp kun je namelijk volledig gratis onbeperkt facturen aanmaken. Deze kun je vervolgens als pdf downloaden, zodat je ze later makkelijk kunt verwerken. Helaas kan er met het gratis pakket van Rompslomp geen koppeling gemaakt worden met de bank. Je zult dus zelf nog een betaalverzoek moeten bijsturen bij de facturen. Als dit te veel moeite is, kun je er wel voor kiezen om voor het PRO pakket te gaan.

Wat de factuursjablonen van Rompslomp zo goed maakt, is dat ze volledig gepersonaliseerd kunnen worden. Op de lay-out van een factuursjabloon staan alle verplichte zaken die wettelijk gezien op een factuur moeten staan. Daarnaast kun je alle teksten en afbeeldingen op de factuur plaatsen waar je zelf wilt. Zo krijg je een factuur die echt volledig eigen is. Hieronder is ook een template van een Rompslomp factuursjabloon toegevoegd. Echter kan deze dus helemaal gepersonaliseerd worden, waardoor het niet meer op deze template lijkt.

Template factuursjabloon Rompslomp

Alle drie de bovenstaande factuurprogramma’s hebben hun eigen voordelen. Het is daarom erg belangrijk om te kijken naar wat voor software jouw bedrijf nodig heeft. Heb je nog maar weinig budget en ga je op het begin nog niet veel facturen versturen, dan is Rompslomp perfect. Maar verstuur jij dagelijks meerdere facturen en heb je een wat groter bedrijf, dan is het Exact Online Boekhouden Plus pakket beter geschikt.