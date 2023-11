De ‘Wrapped’-app voor Instagram is populair, maar zorgen omtrent privacy groeien

De app heeft ondertussen al miljoenen downloads. Gebruikers kunnen met Wrapped inzicht krijgen in de statistieken van hun Instagram account. De “Wrap Up” is ondertussen een heus fenomeen online. Youtube, Spotify, Reddit en nog veel meer online platformen geven al hun gebruikers aan het eind van het jaar een overzicht. Je meest beluisterde nummer, je meest gelikte post, dat soort zaken.

Deze wrap ups worden vervolgens veelvuldig gedeeld en genereren doorgaans veel interactie. Allemaal goed nieuws voor social media bedrijven, die zo graag reclame centen willen binnenharken. Er zit echter wel een verschil tussen het bovenstaande en de Wrapped-app voor Instagram. Youtube, Spotify, Reddit etc verzorgen de wrap up helemaal zelf. Wrapped is van een bedrijf dat geen enkele banden heeft met Meta. Nu heeft Meta zelf al geen beste reputatie op privacy gebied, maar het lijkt er op dat Wrapped Labs nog een tikje erger is.

Het oogsten van gegevens, zorgen over accuratesse en in strijd met Meta-beleid

De alarmbellen gaan gelijk al rinkelen bij het lezen van de beschrijving van de app in de App Store. De ontwikkelaar claimt dat er geen gegevens worden verzameld direct van de gebruiker. Wel zou er gebruik worden gemaakt van derden om de gebruiker te identificeren. Iets wat zonder het aanleveren best lastig is. Tenslotte beweert de app je Instagram gegevens te catalogiseren. Een link in de beschrijving die naar meer informatie moet leiden werkt niet.

Ook lijkt het erop dat de Wrapped app de resultaten die het presenteert domweg verzint. Een gebruiker die gesproken heeft met NBC-news gaf aan dat hij zelfs resultaten kreeg voor Instagram accounts die hij vlak ervoor had aangemaakt. Zo gaf Wrapped aan dat minstens een gebruiker hem al had geblokkeerd en dat hij vele malen meer uren op Instagram had gespendeerd dan het account überhaupt oud was. De app beweert onder meer te kunnen zien wie je content heeft gescreenshot, een verleidelijk aanbod. Hoogstwaarschijnlijk helaas een leugen.

Het lijkt er op dat de app geen lang leven meer is beschoren. Meta heeft ondertussen al aangegeven dat de app in strijd is met de voorwaarden en heeft aan Apple gevraagd de app te verwijderen. Als de app een grote scam blijkt te zijn wil Meta er niets mee te maken hebben. En het kan maar zo zijn dat de app niets anders is dan een data harvesting operatie. De experts zijn dan ook zeldzaam unaniem. Download de app niet. Heb je dat al wel gedaan? Verander dan zo snel mogelijk je Instagram wachtwoord.