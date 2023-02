Deepfakes nu echter dan echt

Deepfakes zijn nu zo goed geworden, dat mensen ze eerder voor echt aanzien dan echte foto’s. Gouden tijden voor fraudeurs.

Deepfakes rukken op

Deze fake dame ontmasker je alleen door de merkwaardige oorbellen.

Websites zoals This Person Does Not Exist zijn in staat om levensechte portretfoto’s van mensen uit het niets te genereren. Deze foto’s zijn zó levensecht, dat de meeste mensen ze niet van echte foto’s kunnen onderscheiden. En zelfs vaker denken dat deze deepfake foto’s echt zijn, dan bij foto’s van mensen die echt bestaan.

Onderzoek van de University of London wijst dat uit. Ook scammers hebben de mogelijkheden van deepfakes ontdekt. Zo duiken er in Whatsapp en Facebook groepen waar veel eenzame mannen voorkomen, plotseling opvallend veel gebruikers actief met foto’s van jonge aantrekkelijke vrouwen.

Ook hoogwaardigheidsbekleders trappen er massaal in. Zo slaagde iemand met een fake LinkedIn profiel, met een computer gegenereerd deepfake profielplaatje erin, om succesvol verbindingen te leggen met hoge Amerikaanse overheidsfunctionarissen en andere machtige individuen. Ook buitenlandse inlichtingendiensten maken vaak gebruik van valse profielen om informatie te verzamelen.

Verlies aan vertrouwen in andere mensen, online

Een gevolg hiervan kan zijn dat mensen wantrouwiger worden bij online personen. Tot nu toe was er al de reële kans dat iemand heel anders is dan hij of zij zich voordoet. Nu kan het ook zo zijn dat die persoon misschien niet eens een echt persoon is.

Videobeelden zijn nu nog, misschien, de laatste manier om er achter te komen of een onbekend iemand echt is die hij of zij zegt te zijn. Maar ook deepfake video’s worden steeds beter, en kunnen straks realtime worden gemaakt. Nu al zijn er tools zoals DeepFaceLive voor videobellen, waarmee je voor kan doen als bijvoorbeeld een pratende hond, Marilyn Monroe of je baas.

Kortom, er begint een nieuwe wapenwedloop tussen deepfakes en de white hat hackers die ze proberen te ontmaskeren. De Chinese vloek, moge je in interessante tijden leven, is in de twintiger jaren maar al te waar.