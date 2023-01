Dell Concept Luna laptop kan in seconden uit elkaar gehaald

In de wereld van nu wordt duurzaamheid en hergebruik steeds belangrijker. Laptops waren tot nu toe erg lastig om uit elkaar te halen. De Dell Concept Luna laptop gaat daar verandering in brengen.

Belangrijk, want computers en andere elektronica vormen een steeds groter onderdeel van de afvalstroom. Elektronisch afval bevat ook veel zeldzame grondstoffen die we graag willen hergebruiken.

Dell Concept Luna moederbord driekwart kleiner en veel zuiniger

Maar Dell Concept Luna gaat nog verder dan dat. Zo is het moederbord driekwart kleiner, en bevat het ook minder elektronische componenten. Het produceren van de laptop kost hierdoor nog maar de helft aan CO2-uitstoot. En, ook niet verkeerd natuurlijk, zal dit de productiekosten behoorlijk terugbrengen. Goed nieuws in deze tijden van inflatie en prijsstijgingen.

“Alleen nog passieve koeling”

De laptop is ook zuiniger geworden qua energiegebruik. Zo zijn de componenten die het meeste in te produceren, zoals de processor en grafische kaart, zo geplaatst dat ze die warmte maximaal uitstralen. De ontwerpers van Dell hopen zelfs dat het mogelijk is om de ventilator uit het Dell Concept Luna ontwerp te verwijderen en alleen door middel van passieve koeling het apparaat koel te houden.

Natuurlijk probeert Dell ook, net als andere fabrikanten, steeds zuiniger CPU’s, grafische kaarten en geheugenelementen in hun laptops te plaatsen. Zeker met de gestegen energierekeningen is dat niet alleen voor de aarde goed nieuws, maar ook voor onze portemonnee.

Ook kan je zo langer op je laptop werken, zonder dat je deze op hoeft te laden. En iedereen die wel eens lang onderweg is geweest, zonder dat er een laadpunt in de buurt is, is het er wel over eens dat dat eigenlijk best wel verdraaid handig is.

Veel makkelijker te repareren en uit elkaar te halen

Maar één van de grootste winsten die bij het herontwerp van de Dell laptop is geboekt, is dat het veel makkelijker is om deze te repareren. In plaats van de tientallen schroefjes in oudere modellen, is in de Dell Concept Luna nog slechts van vier schroeven gebruik gemaakt. Dat bespaart reparateurs anderhalf uur, waardoor de reparaties veel sneller en dus goedkoper kunnen.

Ook als de laptop uiteindelijk het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld, kunnen nog werkende onderdelen, en dat zijn doorgaans de meeste, reïncarneren in nieuwe laptops. Het produceren van microchips kost erg veel energie: bij de productie van een chip van 2 g komt al gauw 1,7 kg aan afvalstoffen zoals CO2 vrij.

Als we deze, doorgaans nog prima werkende, chips kunnen hergebruiken, scheelt dat dus enorm. Ook kapotte onderdelen kunnen zo gescheiden worden ingezameld, waardoor ze makkelijker kunnen worden verwerkt tot grondstoffen. Een extra slimme vondst is dat printplaatjes gemaakt zijn van plantaardige vezels en bedekt zijn met een wateroplosbare plastic. En dat maakt het voor recyclingbedrijven makkelijker om de onderdelen te kunnen hergebruiken. Hopelijk is de laptop dan wel waterdicht…

Ook de batterij is onderhanden genomen. Deze wordt vervangen door een model dat extra lang meegaat.

Dell Concept Luna, een concept, maar ook een startpunt

Het gaat hier om een conceptmodel, dus precies in deze vorm zullen we het waarschijnlijk niet terugzien. Maar waarschijnlijk zullen wel veel tot de meeste ideeën die hierin zijn verwerkt, terugkomen in nieuwe Dell pc’s en laptops. En als een van de marktleiders op pc-gebied, zullen andere fabrikanten dan hopelijk volgen.