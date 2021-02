Derde generatie Apple AirPods krijgen 'redesign' (gelekt) - Apparata

Foto @52Audio

De derde generatie Apple AirPods leent een hoop van de huidige Pro-serie. Dat lekte al eerder en nu lijken daadwerkelijke foto’s dat te bevestigen.

De huidige AirPods zijn alweer twee jaar oud en voor de derde generatie heeft Apple wat nieuws in gedachten. Foto’s van de aankomende gadgets, gepubliceerd door 52audio (via MacRumors), tonen een compleet redesign van de AirPods. Nou ja, ze nemen resign-aspecten van de huidige AirPods Pro over, maar dan zonder enkele duurdere features.

Derde generatie Apple AirPods gelekt

De aankomende draadloze oortjes van Apple zien er redelijk bekend uit, zo blijkt uit de gelekte afbeeldingen. Het is niet bekend hoe het gelinkte medium aan de gadget komt. Daarnaast werden ze recentelijk betrapt op het faken van een afbeelding. Aan de andere kant komen alle visuele features overeen met eerder gelekte informatie over de derde generatie Apple AirPods.

Dat wil zeggen, visuele features van de huidige AirPods Pro. Zo kiest Apple naar verluidt voor verwijderbare silicone oortjes in plaats van het huidige plastic design. Ook zijn de iconische staafjes korter. Daarover gesproken, beide oortjes zouden straks touch control ondersteunen, waar dat bij de eerste twee generaties slechts één oortje is.

Tot slot zouden de derde generatie Apple AirPods drukverlossing krijgen; de druk binnen en buiten het oor moet gelijkgetrokken worden waardoor langdurig gebruik prettiger moet worden. Daar staat tegenover dat de nieuwe AirPods nog steeds geen actieve noise cancellation (ANC) meekrijgen.

Media schrijven daarnaast over betere batterijduur, een kleinere case, spatial audio en nog allemaal andere features. Daarmee lijkt de derde generatie Apple AirPods wel heel erg feature-rijk te worden. Dat zou niet helemaal binnen het verdienmodel van Apple passen, dus neem alle gelekte informatie met een korrel zout! De nieuwe Apple AirPods zouden binnenkort officieel aangekondigd moeten worden, dus dan weten we officieel wat Apple in gedachten heeft.