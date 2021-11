Deze coole Super73 is geïnspireerd op de jaren ‘70

Super73

We kennen de elektronische motorfietsfabrikant Super73 al langer. Maar nu komen ze met een nieuwe custom e-bike geïnspireerd op jaren ’70.

De custom e-bike is gebaseerd op het legendarische Saltafoss model. Het betreft hier een samenwerking tussen Super73 en het Australische motorlifestylemerk Deus Ex Machina. Het resultaat is geslaagd te noemen (inclusief vlaggetje).

Super73 geïnspireerd op de jaren ‘70

Het Australische bedrijf heeft de filosofie dat dingen doen, leuker is dan dingen bezitten. Iedereen is welkom onder het Deus-dak. Waar respect is voor ieders eerlijkheid en plezier en er geen ‘juiste manier’ is om aan individualisme te doen.

Super73 kennen we van gave elektrische motorfietsen. Het bedrijf komt uit het Amerikaanse Zuid- Californië en is opgericht in 2016. Ook in Europa zijn ze actief en deze markt wordt bediend uit Amsterdam. Met nieuwe ideeën en werkwijzen heeft Super73 een leidende rol ingenomen die de elektrische motorfietsindustrie herdefinieert. Aldus het bedrijf zelf.

Super73 gebaseerd op een jaren ‘70 model

Samenwerking

Voor hun nieuwste eenmalige custom creatie heeft Super73 motorlifestylemerk Deus Ex Machina vrij spel gegeven. Deus invloed op het design is duidelijk zichtbaar. De belangrijkste inspiratiebron achter de nieuwste motorfiets is de in 1965 geïntroduceerde crossfiets van het Italiaanse fietsenproducent Saltafoss. Dit innovatieve ontwerp heeft een kenmerkende agressieve look. Hier hoort ook een lang en slank zadel bij. De Saltafoss werd de blauwdruk voor de moderne crossmotor, met een iconische silhouet dat de tand des tijds moeiteloos doorstaat.

Een van de meest opvallende kenmerken van het ontwerp, is dat de accu is verplaatst van de boven- naar de onderbuis. Hierdoor is een moderne, dynamische look ontstaan. Deze belichaamt het motorfietserfgoed van Deus goed. Op de plek waar normaal de accu zat, is op deze eenmalige creatie een super verlengd zadel geplaats. Met een geborduurd ‘Deus Ex Machina’ logo en ruimte voor twee personen.