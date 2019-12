Deze Google functie maakt oneindig Netflix scrollen overbodig

De Watchlist functie is nieuw en voorkomt eindeloos gescroll op je favoriete streamingdienst.

Google heeft zojuist een ontzettend handige functie voor hun zoekmachine uitgerold. Op smartphones kunnen gebruikers bij het opzoeken van een TV-show of film namelijk direct via de zoekmachine die content toevoegen aan hun Watchlist.

Oneindig scrollen op een streamingdienst is een typisch ‘first world problem’ van de 21ste eeuw. Er is zo belachelijk veel content beschikbaar en met de huidige streamingoorlog is dat allemaal nog erger geworden.

Eerder schreven we al deze guide om je oneindige scroll-drift in effectieve content-kijk-sessies om te zetten. Daar zou nu nog een volgende tip bij komen, want de Watchlist-functie zorgt ervoor dat je nooit meer iets vergeet mentaal op te slaan. Soms raadt iemand je een serie aan of kom je iets online tegen. Wanneer je die content vervolgens opzoekt op Google en ontdekt dat het wel iets voor je is, kun je deze nu opslaan.

Zo omzeil je streaming-verwarring (‘op welke dienst zag ik die ene film nou staan’) en ben je ook niet afhankelijk van iets wat Netflix op een of andere manier heel graag doet: thumbnails aanpassen door andere (vaak secundaire) karakters te laten zien. Zelfs de hardste filmbuff zal soms een titel over het hoofd zien omdat de thumbnail niet overeen komt met de officiële artwork van de film.

Naast het toevoegen aan een Watchlist kun je ook aanklikken dat je iets al gezien hebt. Wat dit precies doet is me niet helemaal duidelijk; er is geen manier om je ‘al gezien’ lijst te checken. Het is wellicht wel een handige reminder voor de vergeetachtige kijker die er pas in het eerste halve uur van een flick achter komt dat hij het al gezien heeft I guess?

Vooralsnog is de functie alleen op de mobiele versie (Android en iOS) van de Google-zoekapp beschikbaar. Of de functie ook naar de desktop-versie van Google komt is niet duidelijk.

Bron: 9to5Google

