Deze Logitech gaming headset gaat draadloos

De draadjes worden verwijderd met det de Logitech gaming headset G PRO X Lightspeed.

Voor de beste game ervaring maak je uiteraard gebruik van een headset. Speel je veel met vrienden dan is een microfoon ook lekker meegenomen. De keuze is reuze en je kunt onder andere bij Logitech terecht voor dit soort koptelefoons. De Pro X headset van het merk Logitech G is er nu ook in draadloze vorm.

Om een goede communicatie tussen headset en apparaat te garanderen maakt de headset gebruik van de Lightspeed technologie van Logitech G. Hiermee heb je te maken met een 2.4 GHz verbinding en heeft de headset een bereik van 12,5 meter. Afhankelijk van waar je PC staat kun je dus even wat te drinken halen of naar de WC terwijl je niets van het gesprek met je vrienden hoeft te missen.

Volgens Logitech G heb je met deze draadloze gaming headset 20 uur aan speelplezier voordat ‘ie opgeladen moet worden. Tijdens audiogesprekken zullen je gesprekspartners niet denken dat je vanuit één of andere badkamer zit te praten. Aan de hand van software heeft het merk een zeer heldere spraakhelderheid kunnen realiseren. Met DTS 7.1 surround sound moet ook het geluid goed in je oren arriveren.

Logitech G gaat de nieuwe gaming headset naar verwachting in augustus verkopen. Je betaalt wel een dikke meerprijs ten opzichte van zijn bedrade broertje. Je moet zelf de afweging maken of die draadloze ervaring het ook echt waard is. Aan de Pro X Wireless Lightspeed gaming headset hangt een adviesprijs van 199,99 euro.