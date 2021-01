Deze Mac app verwijdert dubbele bestanden voor je - Apparata

De gemiddelde opslagruimte van een Mac of MacBook is zeer beperkt, dus is een app die dubbele bestanden opspoort hartstikke handig.

Computers van Apple zijn peperduur en je krijgt er niet eens zoveel opslagruimte voor terug. Daarom moet een gemiddelde gebruiker ongetwijfeld goed op zijn gebruikte opslagruimte letten. Met de Gemini 2 app voor Mac (Book) is dat verleden tijd, want deze handige tool spoort automatisch dubbele bestanden voor je op.

Gemini 2 spoort dubbele bestanden op Mac op

Vandaag zetten we simpelweg even een handige app in het zonnetje die menig Mac (Book) gebruiker kan helpen. Het managen van je harde schrijf, zeker als deze relatief klein is, kan een behoorlijke last zijn.

Gemini 2 helpt je daar een handje bij, want een recente update zorgt ervoor dat dubbele bestanden op je Mac automatisch opgespoord worden. Via de app kun je vervolgens aangeven wat je wilt verwijderen en wat niet.

De app geeft je tevens suggesties van bestanden die op elkaar lijken, maar bijvoorbeeld niet in dezelfde map zitten. Denk aan config. bestanden die in praktisch iedere game-folder zitten.

Uiteraard zijn er meer apps die vergelijkbare functies leveren. Gemini 2 heeft een hoop extra opties, maar ook een betaalde versie. Die afweging in vergelijking met andere apps moet iedereen zelf maken. Je checkt de app simpelweg via de App Store. Mocht je enkele spannende features niet willen dan check je hier een lijstje met wat gratis alternatieven.