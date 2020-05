Deze OPPO-smartphones krijgen Android 10

OPPO heeft bekendgemaakt welke smartphones ColorOS 7.0 krijgen.

Vandaag is bekendgemaakt welke toestellen van OPPO de overstap naar Android 10 kunnen maken. Het gaat hier om ColorOS 7.0, de custom skin van OPPO over Android 10. De uitrol is gepland voor Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.

OPPO rolt de update in stapjes uit. Per telefoon is de uitrol verschillend. Zo krijgt de OPPO Reno 10x Zoom toegang tot ColorOS 7.0 in juni in Nederland. Voor de OPPO A5 2020 en de A9 2020 moet je echter geduld hebben tot juli. De complete lijst met OPPO smartphones die toegang krijgen tot ColorOS 7.0 (Android 10) check je hieronder.

OPPO Find X (mei)

OPPO Reno (juni)

OPPO Reno 10x Zoom (juni)

OPPO Reno Z (juni)

OPPO Reno2 (juni)

OPPO Reno2 Z (juni)

OPPO R17 Pro (juni)

OPPO RX17 (juni)

OPPO R15 Pro (juli)

OPPO A5 2020 (juli)

OPPO A9 2020 (juli)

OPPO A91 (augustus)

In januari maakte OPPO een video waarin alle hoogtepunten van de nieuwste versie van ColorOS aan bod kwamen. Die video kun je hieronder bekijken.