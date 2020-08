Deze Samsung smartphones blijven Android updates krijgen

Samsung heeft bekendgemaakt welke smartphones van het merk kunnen rekenen op drie generaties Android updates.

Smartphones van vandaag de dag zijn zo goed dat ze je langer dan twee jaar kunt gebruiken. Ze blijven snel en ze blijven een goede batterijduur leveren. Dan is het wel zo prettig als de fabrikant je updates blijft leveren. Niet alleen beveiligingsupdates, maar ook de nieuwste updates voor het OS. Samsung heeft nu bekendgemaakt welke smartphones in elk geval kunnen rekenen op drie generaties lang Android updates.

Als voorbeeld noemt Samsung de Galaxy S20 Serie. Deze smartphone werd in februari geleverd met Android 10. Later dit jaar maakt de serie de overstap naar Android 11. En zo blijft de ondersteuning nog even doorgaan. De volledige lijst met updates voor drie generaties Android op Samsung check je hieronder

Samsung Galaxy S-serie

Galaxy S20 Ultra 5G

S20 + 5G

S20 +

S20 5G

S20

S10 +

S10

S10e

S10 Lite

Toekomstige toestellen uit de S-serie

Galaxy Note-serie

Galaxy Note20 Ultra 5G

Note20 Ultra

Note20 5G

Note20

Note10 +

Note10

Note10 Lite

Toekomstige toestellen uit de Note-serie

Galaxy Foldable-toestellen

Galaxy Z Fold2 5G

Z Flip 5G

Z Flip

Fold en toekomstige Z-serie toestellen

Galaxy A-serie

A71

A51

En geselecteerde toekomstige toestellen uit de A-serie

Tablets