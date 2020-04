Deze topseries (en films) kun je gratis kijken!

Een toffe actie van HBO.





De oproep om thuis te blijven is niet altijd even makkelijk. Zeker als het lekker weer buiten is. Gelukkig helpen bedrijven zoveel mogelijk mee om je in huis te houden. Zo heeft HBO een interessante actie.

Het bedrijf heeft een aardig aanbod van zijn streamingdiensten gratis beschikbaar gesteld. Zo kunnen ook mensen zonder abonnement naar deze content kijken. Het gaat niet om de minste series. Onder andere Silicon Valley, The Sopranos, True Blood en The Wire zijn gratis te kijken. Als je deze series nog niet hebt gezien is nu het moment.

Naast series zijn ook diverse documentaires en films gratis te zien. In de categorie films heb je nu beschikking tot onder meer Arthur, Crazy, Stupid, Love, Happy Feet Two, Pokémon Detective Pikachu en The Lego Movie 2: The Second Part.

De content is nu gratis te zien. Het is niet bekend wanneer HBO de films, series en documentaires weer uitsluitend betaald gaat aanbieden. Je hebt de apps HBO Now en HBO Go nodig om de gratis content te kunnen zien.