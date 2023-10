Disney+ introduceert nieuwe maatregelen tegen delen van account

Het delen van wachtwoorden op verschillende streamingdiensten gebeurt steeds frequenter. Met meerdere gebruikers die één account delen, zijn streamingdiensten zoals Disney+ niet tevreden. In reactie hierop heeft Disney+ besloten om actie te ondernemen. In november zullen strengere maatregelen worden ingevoerd om het delen van wachtwoorden in Canada tegen te gaan. In dit artikel lees je meer over de aankomende maatregelen.

Beperkingen starten op 1 november

Disney+ heeft een nieuwe overeenkomst geïntroduceerd, die zij per e-mail met hun gebruikers hebben gedeeld. In deze overeenkomst informeert het bedrijf hun gebruikers over aanstaande beperkingen op het delen van accounts. De overeenkomst bevat de volgende bepaling: “Tenzij anders is toegestaan volgens uw serviceniveau, is het niet toegestaan uw abonnement buiten uw huishouden te delen.” Deze populaire streamingdienst biedt hun gebruikers voldoende tijd om te wennen aan deze nieuwe maatregelen. Het verbod op het delen van accounts zal op 1 november in Canada van kracht worden. Echter, het is nog niet bekend hoe streng het bedrijf deze maatregelen zal handhaven. Er wordt nog hard gewerkt aan het vormgeven van deze maatregelen. Het is nog niet duidelijk wat ze precies zullen inhouden.

Netflix Pionier in delen van account

Deze streamingdienst is niet de eerste die stappen onderneemt om het delen van je account te beperken. Netflix was namelijk de pionier in het nemen van rigoureuze maatregelen tegen het gratis delen van wachtwoorden. Zij introduceerden een optie waarbij gebruikers extra kosten konden betalen om extra leden toe te voegen. In dit geval betaalt de gebruiker $ 7,99 per maand extra om personen buiten hun huishouden toe te voegen aan hun account. Het is echter nog niet duidelijk of Disney+ dezelfde benadering zal volgen als Netflix. De komende tijd zal onthullen welke richting Disney+ precies zal kiezen.

Toekomstige Disney+ services

In de nieuwe overeenkomst spreekt Disney+ over het analyseren van de accounts van hun gebruikers. Zo kan het bedrijf verifiëren of de accounts voldoen aan de nieuwe voorwaarden. Als gebruikers niet aan deze voorwaarden voldoen, behoudt Disney+ zich het recht voor om passende maatregelen te nemen. De genoemde maatregelen treden in werking in november en zullen gedurende 2024 worden uitgebreid. Het bedrijf overweegt verschillende serviceniveaus te introduceren. Zoals een mogelijke dienst is een account waarbij delen met mensen buiten het huishouden mogelijk is. Momenteel is er bij Disney+ geen limiet gesteld aan het aantal gebruikers per account, maar dit kan in de toekomst veranderen.

Disney+ lijdt verlies

De CEO van Disney+, Bob Iger, heeft aangegeven dat het bedrijf momenteel verlies lijdt aan de diensten die zij verlenen. Het toevoegen van nieuwe maatregelen is een strategische zet om een positief effect te bewerkstelligen en het huidige verlies te verminderen. Dit is de reden dat het van cruciaal belang dat deze maatregelen met prioriteit worden geïmplementeerd.

Het vooruitzicht

Zoals eerder benoemd is het momenteel niet bekend of er daadwerkelijk een verbod zal worden ingevoerd of dat gebruikers extra moeten gaan betalen. Vanaf november maken gebruikers in Canada desalniettemin kennis met het begin van de strijd tegen het delen van je account. Disney+ hoopt door maatregelen te nemen ervoor te zorgen dat gebruikers individueel betalen voor hun account. CEO Bob Iger heeft aangekondigd dat er vanaf 2024 nieuwe tactieken zullen worden geïmplementeerd, waaronder nieuwe updates en regels.

Wil je weten welke streamingdienst het beste bij jou past?