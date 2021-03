Disney+ serie ‘Obi- Wan Kenobi’ heeft zijn geweldige cast gevonden - Apparata

@Lucasfilm

Disney+ heeft een geweldige cast gevonden voor hun volgende hitserie Obi- Wan Kenobi. Ook weten we wanneer ze beginnen met filmen.

Het heeft even geduurd, maar Disney+ is dan nu echt klaar om te gaan filmen. Hiermee gaan ze starten in april, iets later dan dat de ster van de show Ewan McGregor beweerde. Naast deze ster zullen er ook andere grote namen deelnemen in de cast van de nieuwe aankomende hitserie van Disney+.

Cast Disney+ Obi- Wan Kenobi

Uiteraard doet Hayden Christensen (Anakain Skywalker) weer mee. Andere castleden zijn veteranen van de films uit het prequel-tijdperk, waaronder Bonnie Piesse en Joel Edgerton (Beru en Owen Lars). Maar we zullen ook veel nieuwkomers zien die we al kennen uit andere populaire series en films. Game of Thornes acteur Indira Varma bijvoorbeeld of Rupert Friend uit Homeland. Een andere naam die opvalt is Kumail Nanjiani, die al speelde in Star Wars maar ook in Marvel titels.

Afbeelding via Star Wars

The Mandaloriaan was een succes voor de streamingdienst en dat willen ze graag met deze serie herhalen. Daarom mag dezelfde regisseur Deborah Chow de Obi- Wan de serie regisseren, wat goed nieuws is.

Revenge of the Sith

Deze nieuw te schieten serie begint 10 jaar na de dramatische gebeurtenissen in Star Wars: Revenge of the Sith. Toen beleefde Kenobi zijn grootste nederlaag: de ondergang en corruptie van zijn beste vriend en Jedi-leerling, Anakin Skywalker veranderde in de kwaadaardige Sith Lord Darth Vader. De streamingdienst geeft aan dat dit geen langlopende show zal worden. De cast en de vele grote namen geeft wel de ambitie weer van Disney+.

Het moet een kaskraker van een serie worden en daar zijn sterke ondersteunde karakters voor nodig. En dat niveau van acteurs is echt nodig, want de eigen originelen van de streamingsdienst zijn niet talrijk. Het succes van een nieuwe originele serie hangt dus heel af van elke nieuwe release. Wij verheugen ons in ieder geval op deze serie, zeker na The Mandaloriaan dat een perfect sfeertje wist neer te zetten.