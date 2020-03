Disney+ volgt voorbeeld van Netflix

Disney+ doet wat andere streamingsdiensten al gedaan hebben.





Heb jij een prachtige 8k televisie, dan ben je vast niet blij met het nieuws rondom de streamingdiensten. Eerder lieten diensten als Netflix, YouTube, Amazon en Apple TV al weten de kwaliteit naar beneden te schroeven. Dit doen ze om het internet minder te belasten. Al die diensten hebben een behoorlijke impact op de infrastructuur van het wereldwijde web.

Nu heeft Kevin Mayer, topman van Disney+, bekendgemaakt dat ook Disney+ de kwaliteit naar beneden schroeft. Volgens de topman neemt de kwaliteit met ongeveer 25 procent af. Vooral op grote, krachtige televisies zul je dat verschil merken.

Dit weekend kun je Disney+ nog in de allerhoogste kwaliteit bekijken. De maatregel gaat vanaf aanstaande dinsdag 24 maart in. De maatregel is alleen van toepassing op de Europese markt.

Disney+ is al sinds november in Nederland te gebruiken. Sinds halverwege januari is de streamingdienst ook te gebruiken in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italiƫ, Spanje en Zwitserland.